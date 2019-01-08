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۱۸ دی ۱۳۹۷، ۱۳:۳۱

مدیرکل راهداری خراسان شمالی:

۲۲۶۸ کیلومتر از جاده های خراسان شمالی برف روبی شد

۲۲۶۸ کیلومتر از جاده های خراسان شمالی برف روبی شد

بجنورد- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان شمالی از برف روبی دو هزار و ۲۶۸ کیلومتر جاده در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر بدیعی مقدم اظهار کرد: در دو روز گذشته، دو هزار و ۲۶۸ کیلومتر از جاده های اصلی و فرعی خراسان شمالی توسط عوامل راهداری برف روبی شد.

وی افزود: همچنین راهداران خراسان شمالی در برف و کولاک دو روز گذشته به ۱۶ دستگاه خودرو گرفتار در برف امداد رسانی کردند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان شمالی تصریح کرد: در این مدت ۶۹۲ تن شن و نمک پاشی در سطح جاده های خراسان شمالی انجام شده است.

بدیعی مقدم گفت: ۷۶ نفر از نیروهای راهداری با به کارگیری ۶۱ دستگاه ناوگان نسبت به خدمات رسانی به مسافران عبوری از جاده های استان مشارکت داشتند.

کد مطلب 4507441

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