ظرفیت خالی برای کار در حوزه گردشگری استان بوشهر بسیار زیاد است

به گزارش خبرنگار مهر، مجید خورشیدی ظهر سه‌شنبه در نشست با مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره صندوق احیا و بهره‌برداری از بناها و اماکن تاریخی کشور اظهار داشت: وزیر کشور با بازدید از طرح‌های گردشگری استان بوشهر به تمجید از این طرح‌ها پرداختند و نگاه ایشان به استان بوشهر عوض شد.

وی اضافه کرد: استان بوشهر در زمینه گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی دارای ظرفیت‌های بسیار زیادی است ولی تاکنون به خوبی از این ظرفیت‌ها استفاده نشده است و تنها یک درصد مورد استفاده قرار گرفته است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر با اشاره به ظرفیت‌های خالی حوزه گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی استان بوشهر خاطرنشان کرد: کارهای بسیار زیادی در استان باید انجام شود و با این همه داشته‌ها باید کار شود.

وی با اشاره به اینکه استان بوشهر دارای بیش از ۸۰۰ کیلومتر مرز دریایی است، ادامه داد: متاسفانه به خوبی به این ظرفیت خوب در حوزه گردشگری توجه نشده است و باید سرمایه‌گذاران را برای استفاده از این ظرفیت استان بوشهر ترغیب کنیم.

خورشیدی از خونگرمی مردم این دیار به عنوان یکی دیگر از ظرفیت‌های مهم استان بوشهر اشاره کرد و افزود: ظرفیت‌های خالی برای کار در استان بوشهر بسیار زیادی است و می‌توان با استفاده از ظرفیت و نیروی انسانی توانمند زمینه توسعه این بخش در استان فراهم شود.

وی بر لزوم ساماندهی بناهای تاریخی بوشهر تاکید کرد و گفت: برخی بناها به سکونت‌گاه غیررسمی تبدیل شده است و جای حاشیه‌نشینی را مرکز شهر بوشهر گرفته‌اند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر افزود: برخی از بناها از بین رفته است و باید برای احیای دیگر بناهای استان تلاش ویژه کرد. بافت تاریخی بوشهر دارای جاذبه بسیار زیادی است و باید به آن توجه شود.