به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه از عدم پذیرش شروط جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید درباره سوریه خبر داد.

گفتنی است بولتون پیش از سفر امروز سه‌شنبه خود به ترکیه اعلام کرد خروج نیروهای آمریکایی از سوریه تنها زمانی محقق خواهد شد که دولت آنکارا درباره عدم حمله به یگان‌های کردی مدافع خلق، تضمین بدهد.

وی همچنین خروج از سوریه را به شکست بقایای داعش مشروط کرد.

در همین راستا، اردوغان گفت بولتون با بیان این اظهارات «اشتباه بزرگی» مرتکب شد.

وی همچنین تاکید کرد ترکیه هرگز درباره موضوع نیروهای کرد مدافع خلق، مصالحه نمی‌کند.

اردوغان گفت: صداهای مختلف از دولت امریکا می شنویم برای ما حرف ترامپ ملاک و مرجع است.

اردوغان با بیان اینکه هیچ تفاوتی میان پ ک ک و یگان‎های مدافع خلق وجود ندارد، گفت: به زودی ترکیه تروریست‎ها را در خاک سوریه نابود خواهد کرد.

وی همچنین مدعی شد که حامیان پ ک ک در میان جلیقه زردهای فرانسه هم نفوذ کرده‎اند و این جنبش هم به زودی به دیگر کشورها سرایت خواهد کرد.

به گزارش مهر، ترکیه تا پیش از اعلام تصمیم آمریکا مبنی بر خروج نیروها از سوریه، قصد برگزاری عملیات در شرق رود فرات را داشت اما بعدها مدعی شد که این اقدام را در راستای محو داعش از سوریه به زمانی دیگر موکول می‌کند.

گفتنی است ترکیه به یگان‌های کردی مدافع خلق سوریه به چشم تروریست نگاه کرده و آنها را شاخه‌ای از پ ک ک می‌داند.