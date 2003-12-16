معرفي دانشجويان پژوهشگر برتر

به گزارش خبرگزاري مهراز ستاد خبري هشتمين دوره هفته پژوهش، اين مراسم با حضور رييس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، رييس ستاد برگزاري هفته پژوهش، مديركل دفتر مدارس عالي كشور، روساي دانشكده فني دكتر شريعتي و چند تن از روساي آموزشكده هاي فني و حرفه اي كشور برگزار شد.

در اين مراسم محدثه اسحاقي، منامه يوسف زاده، نرگس والامقام، فاطمه شجري، شيوا يوسف پور، آدينه در تاج، مژگان قزل، ليلا قمصري، بهاره چرتابي، مريم پيچك، مريم متقي، معصومه محمدي، اعظم تشكيني، ثمين قرباني، الناز سيف اللهيان، آزاده درخشان، فريبا حيدري و فرانك كردوين در رشته هاي رسانه هاي الكترونيكي در زمينه پوستر سازي، ارتباطات انساني و محيط زيست، گرافيك، بافت عشايري، آداب و سنن عشايري، ساخته هاي عشايري، طراحي پارچه، طراحي لباس عشاير، نقوش عشايري، نقاشي، ارتباط انساني و عشاير، تصوير سازي، پوستر، دوخت لباسهاي سنتي عشاير، طراحي لباس و مقالات به عنوان نفرات برتر معرفي شدند.

گفتني است اعضاي هيات داوران اين جشنواره عبارت بودند از دكتر جلال شباهنگي، دكتر محمد معمارزاده، فرشته كياوش و ايرج ميرزا علي خاني.

همچنين در پايان اين مراسم از سوي مسوولان دانشكده تربيت دبير فني دختران دانشكده شريعتي، لوح تقديري به محمد سميعي رييس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات اهدا شد.

معرفي پژوهشهاي برتر عشايري

طبق همين گزارش، فردا 26 آذر ماه در پنجمين روز از هفته پژوهش نخستين جشنواره انتخاب و معرفي پژوهشهاي عشايري در وزارت جهاد كشاورزي برگزار مي شود.

براي شركت در اين جشنواره 2475 اثر به دبيرخانه ارسال شده است كه 80 اثر به مرحله سوم داوري راه يافته اند.