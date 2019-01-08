اعتصاب راه حل مشکل استقلال نیست/ بازیکنان تیم ملی عصبانی بودند!

بهتاش فریبا در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیتی که برای باشگاه استقلال بوجود آمده اشاره کرده و گفت: متأسفانه وضعیت استقلال خوب نیست، بازیکنان پول ندارند و به همین دلیل ترجیح دادند تمرین نکنند.

وی تأکید کرد: گفته می‌شود مبالغی که اسپانسر به باشگاه پرداخت کرده، قبلاً پیشخور شده است و حالا شرایط برای آبی‌پوشان بسیار سخت شده و آنها هم با توجه به اینکه مدت‌هاست دریافتی نداشته‌اند، تمرین نمی‌کنند. باید به بازیکنان حق بدهید، آنها هم گرفتاری‌های خاص خودشان را دارند و شرایط زندگی این روزها برای همه سخت شده است.

وی در پاسخ به این پرسش که این وضعیت تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد؟ گفت: من هم مثل شما نمی‌دانم، این سؤال را باید مسئولان باشگاه پاسخگو باشند؛ ما هم امیدوار هستیم هر چه زودتر مشکلات برطرف شده و بازیکنان در تمرین حضور پیدا کنند.

عضو کمیته فنی استقلال در پاسخ به این پرسش که آیا کمیته فنی می‌تواند در این خصوص ورود کند؟ اظهار داشت: از ما چه کاری برمی‌آید؟ مگر ما می‌توانیم به بازیکن بگوییم که در تمرین حضور پیدا کند یا نه؟ این تصمیم آنهاست و وظیفه ما چیز دیگری است اما ما هم دوست نداریم این شرایط ادامه پیدا کند زیرا روز به روز به شروع بازی‌ها نزدیک‌تر می‌شویم و کار برای استقلال سخت‌تر خواهد شد.

بهتاش فریبا تصریح کرد: هواداران هم نگران تیم هستند آنها می‌دانند که شرایط این روزهای استقلال سخت است اما وقتی لیگ شروع شود، مشکلات بیشتر خواهد شد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا راهکاری وجود دارد که این مشکل برطرف شود؟ گفت: حل این مشکل امکان‌پذیر است. به اعتقاد من تنها راهکاری که وجود دارد، این است که مدیریت باشگاه، بازیکنان را جمع و با آنها صحبت کند، از آنها بخواهد تمرینات خود را آغاز کرده و بعد در کنار یکدیگر مشکلات را حل کنند.

عضو کمیته فنی استقلال در ادامه افزود: هر دو طرف نسبت به یکدیگر تعهداتی دارند، هم باشگاه به بازیکنان و هم بازیکنان به باشگاه؛ اگر بتوانند در یک نشست خوب و صمیمانه با یکدیگر رو در رو شده و صحبت کنند، مطمئناً می‌توان امیدوار بود که این مشکلات برطرف شود.

بهتاش فریبا در مورد عملکرد تیم ملی در دیدار برابر یمن گفت: تیم ملی عملکرد خوبی مقابل یمن داشت. همیشه اولین بازی، سخت‌ترین بازی است ولی ما بازی اول خود را با قدرت به پایان رساندیم درحالی‌که کره و چین به سختی از حریفان خود عبور کردند و استرالیا هم مقابل اردن تن به شکست داد اما شرایط تیم ما خوب است و امیدوارم بتوانیم در بازی آینده هم موفق عمل کنیم.

وی تأکید کرد: ویتنام به مراتب بهتر از یمن خواهد بود زیرا آنها چهار سال پیش با همین بازیکنانی که الان در بزرگسالان هستند، با تیم امیدشان چهار بر یک تیم ما را شکست دادند اما اعتقاد دارم تیم ملی کشورمان می‌تواند این تیم را که به مراتب بهتر از یمن است، شکست داده و خود را آماده دیدار برابر عراق کند.

عضو کمیته فنی استقلال در پایان خاطرنشان کرد: شاید تنها نقطه تاریک این دیدار، عصبانی بودن بازیکنان ما بود و من تعجب می‌کنم که چه ضرورتی داشت که بازیکنان ما انقدر عصبی بازی کنند. سید مجید حسینی آن تَکل خشن را نباید بر روی بازیکن حریف می‌زد یا رامین رضائیان چرا در ثانیه‌های پایانی، آن خطای بی‌مورد را انجام داد؟ مطمئناً اگر داور کمی سخت‌گیرتر بود، به طور حتم حسینی را اخراج می‌کرد بنابراین برای دیدارهای آینده بازیکنان ما باید خونسردی خود را حفظ و کاملاً مقابل حریفانشان حرفه‌ای عمل کنند.