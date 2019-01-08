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۱۸ دی ۱۳۹۷، ۱۶:۳۰

ثبت و ارسال بیش از ۲۸ هزار اثر به جشنواره سراسری نشریات دانشجویی

ثبت و ارسال بیش از ۲۸ هزار اثر به جشنواره سراسری نشریات دانشجویی

مهلت ارسال آثار به جشنواره سراسری نشریات دانشجویی به اتمام رسید، ۲۸ هزار و ۲۴۹ اثر به دبیرخانه یازدهمین جشنواره ارسال شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم؛ محمد صادق میرعلی با اشاره به ثبت ۲۸۲۴۹ اثر و نشریه در سامانه جشنواره سراسری نشریات دانشجویی افزود: از مجموع کل آثار ارسالی تعداد ۳۲۷۹ نشریه در بخش نشریات برتر، تعداد ۲۰۶۲۷ اثر در بخش آثار برتر، تعداد ۳۰۲ نشریه در بخش فضای مجازی، تعداد ۱۵۶۹ اثر دربخش ویژه و تعداد ۲۴۷۲ اثر در بخش نویسندگان برتر ثبت و ارسال شده است.

مسئول دبیرخانه یازدهمین جشنواره سراسری نشریات دانشجویی  خاطرنشان کرد: در بخش نشریات برتر؛ رسته فرهنگی با تعداد ۴۷۵ نشریه و در بخش آثار برتر؛ رسته تیتر با ۳۳۴۲ اثر و در بخش ویژه؛ محور دانشگاه و حل مسائل ملی با ۶۰۱ اثر بیشترین حجم آثار و نشریات ارسالی هر بخش را به خود اختصاص داده اند.

وی افزود: کارشناسان نشریات دانشجویی تا پایان روز پنجشنبه مورخ ۲۰ دیماه مهلت دارند تا نسبت به تایید آثار ارسالی دانشگاه خود اقدام کنند.

کد مطلب 4507651
زهرا سیفی

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