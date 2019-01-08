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۱۸ دی ۱۳۹۷، ۱۶:۱۴

طالبان مذاکره با آمریکا در قطر را لغو کرد

طالبان مذاکره با آمریکا در قطر را لغو کرد

نشست طالبان با آمریکا که قرار بود فردا در دوحه قطر برگزار شود، لغو شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رویترز به نقل از منابع طالبان اعلام کرد که نشست مذاکرات صلح این گروه با امریکا که قرار بود فردا چهارشنبه در دوحه قطر برگزار شود، لغو شده است.

بر اساس اعلام خبرگزاری رویترز، نشست دوحه قطر به دلیل اختلاف طالبان پیرامون دستور نشست و گفتگوهای این جلسه لغو شده است.

این درحالیست که پیش از این خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که به دنبال انصراف طالبان از شرکت در نشست جده عربستان، دور جدید گفتگوهای این گروه با امریکا، در روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه هفته جاری در قطر برگزار می‌ شود.

کد مطلب 4507672

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