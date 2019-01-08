به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران، سیدمحمدرضا موسوی خواه اعلام کرد: پس از تایید تغییرات در ضوابط، دستورعملها و فرآیندهای اجرایی «آییننامه رسیدگی به تخلفات توزیع و فروش فرآوردههای نفتی و سیانجی»، این آییننامه در سایت ستاد و مناطق سیوهفتگانه برای بهرهبرداری همه اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد قابل رویت است.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران، گفت: در این آییننامه تمامی اطلاعات از جمله تاریخچه، صلاحیت، اختیارات، نحوه تشکیل جلسات، رسیدگی، صدور و اجرای آرا در کمیتهها و همچنین مبانی و مستندات لحاظ شده، ضمن آنکه این تغییرات بر اساس تعاملات، روشها، قیمتها و سهولت دسترسی و عناوین تخلف، تهیه و تنظیم شده است.
وی ادامه داد: این آییننامه با تغییر شرایط، قوانین و مقتضیات زمان در آینده قابل تغییر خواهد بود.
این آیین نامه از اینجا قابل مشاهده است.
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