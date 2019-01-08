قول پرداخت حقوق معوقه کارکنان شهرداری بروجرد عملیاتی شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی حسینی عصر سه شنبه در شورای اداری شهرستان که در فرمانداری ویژه بروجرد برگزار شد، با بیان اینکه ریاست فی النفسه امتیاز نیست و همان مسئولیت به عنوان تکلیف است، اظهار داشت: در نظام دینی قبول مسئولیت درست است نه ریاست کردن.

وی افزود: در جمهوری اسلامی ایران همه مسئول هستیم و می بایست مراقب اعمال خود باشیم چرا که در روز قیامت هیچ کس بار دیگری را به دوش نمی کشد.

امام جمعه بروجرد تصریح کرد: یک مدیر متعهد باید بتواند عدالت را رعایت کند چرا که عدالت همان انجام خواسته های به حق مردم است و هر مدیر باید سعی کند با چهره گشاده و نرمخویی با ارباب رجوع برخورد کند.

حجت الاسلام حسینی ادامه داد: مسئولین باید موانع و مشکلات را از سر راه مردم بردارند چرا که در صورت کم کاری باید در روز قیامت جوابگو باشند.

وی با اشاره به مشکلات شهرداری بروجرد تاکید کرد: حقوق یک ماه کارگران شهرداری بروجرد با همکاری همه مسئولان مربوطه پرداخت شد.

امام جمعه بروجرد یادآور شد: شورای اسلامی شهر بروجرد و شهرداری قول داده اند هر چه سریعتر حقوق معوقه کارگران را پرداخت کنند که هرچه سریعتر باید نسبت به ادای قولی که داده اند اقدام کنند.