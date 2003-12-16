خبر دستگيري عزت ابراهيم هنوز تاييد نشده است

تايكن تمپا Tyken Tempa وابسته مطبوعاتي نيروهاي ائتلاف در گفتگو با خبرنگار بين الملل "مهر" گفت :" هنوز اطلاعي از دستگيري عزت ابراهيم مرد شماره دو رژيم سابق عراق به اين مركز مخابره نشده است."

وي گفت : اين بخش پيغامي به بخش عملياتي نيروهاي ائتلاف ارسال كرده است تا اين خبر را تاييد و يا تكذيب كنند . اما تا كنون پاسخي دريافت نشده است . "

وي گفت : در حال حاضر ما منتظر تماس بخش عملياتي هستيم كه به محض دريافت هرگونه خبري در اين زمينه اين خبر منتشر مي شود.