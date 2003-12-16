تايكن تمپا Tyken Tempa وابسته مطبوعاتي نيروهاي ائتلاف در گفتگو با خبرنگار بين الملل "مهر" گفت :" هنوز اطلاعي از دستگيري عزت ابراهيم مرد شماره دو رژيم سابق عراق به اين مركز مخابره نشده است."
وي گفت : اين بخش پيغامي به بخش عملياتي نيروهاي ائتلاف ارسال كرده است تا اين خبر را تاييد و يا تكذيب كنند . اما تا كنون پاسخي دريافت نشده است . "
وي گفت : در حال حاضر ما منتظر تماس بخش عملياتي هستيم كه به محض دريافت هرگونه خبري در اين زمينه اين خبر منتشر مي شود.
وابسته مطبوعاتي نيروهاي ائتلاف در گفتگو با "مهر"
خبر دستگيري عزت ابراهيم هنوز تاييد نشده است
وابسته مطبوعاتي نيروهاي ائتلاف گفت :" بخش عملياتي نيروهاي ائتلاف هنوز خبر دستگيري عزت ابراهيم را تاييد نكرده است .
تايكن تمپا Tyken Tempa وابسته مطبوعاتي نيروهاي ائتلاف در گفتگو با خبرنگار بين الملل "مهر" گفت :" هنوز اطلاعي از دستگيري عزت ابراهيم مرد شماره دو رژيم سابق عراق به اين مركز مخابره نشده است."
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