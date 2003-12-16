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۲۵ آذر ۱۳۸۲، ۱۸:۱۶

وابسته مطبوعاتي نيروهاي ائتلاف در گفتگو با "مهر"

خبر دستگيري عزت ابراهيم هنوز تاييد نشده است

خبر دستگيري عزت ابراهيم هنوز تاييد نشده است

وابسته مطبوعاتي نيروهاي ائتلاف گفت :" بخش عملياتي نيروهاي ائتلاف هنوز خبر دستگيري عزت ابراهيم را تاييد نكرده است .

تايكن تمپا Tyken Tempa وابسته  مطبوعاتي نيروهاي ائتلاف در گفتگو با خبرنگار بين الملل "مهر"  گفت :" هنوز اطلاعي از دستگيري عزت ابراهيم مرد شماره  دو رژيم سابق عراق به اين مركز مخابره نشده است."
وي گفت : اين بخش پيغامي به بخش عملياتي نيروهاي ائتلاف ارسال كرده است تا اين خبر را تاييد و يا تكذيب كنند . اما تا كنون پاسخي دريافت نشده است . " 
وي گفت : در حال حاضر ما منتظر تماس بخش عملياتي هستيم كه به محض دريافت هرگونه خبري در اين زمينه اين خبر منتشر مي شود.

کد مطلب 45077

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