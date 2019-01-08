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۱۸ دی ۱۳۹۷، ۱۶:۳۸

بغداد اهداف سفر «صالح» به قطر را تشریح کرد

بغداد اهداف سفر «صالح» به قطر را تشریح کرد

سخنگوی ریاست جمهوری عراق، اهداف سفر روز پنجشنبه برهم صالح به دوحه را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، لقمان الفیلی سخنگوی ریاست جمهوری عراق امروز سه شنبه اهداف سفر روز پنجشنبه برهم صالح به دوحه را تشریح کرد.

وی افزود: این سفر با هدف تقویت روابط عراق با کشورهای عربی و منطقه ای صورت می گیرد و بخشی از سلسله سفرهایی است که رئیس جمهور از چند هفته قبل به کشورهای عربی و غیرعربی شروع کرده است. این سفر با هدف توسعه روابط میان دو کشور و تقویت آن به نحوی که به نفع دو کشور باشد، صورت می گیرد.

الفیلی درباره اینکه آیا این سفر با هدف میانجی گیری برای حل اختلافات میان دوحه و چهار کشور عربی است گفت: هنوز جزییات برنامه سفر مشخص نشده است و درباره امور دیگری بعدها صحبت خواهد شد.

کد مطلب 4507702

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