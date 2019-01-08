واکنش آمریکا به مذاکره با ترکیه درباره سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «گارت مارکز»، سخنگوی شورای عالی امنیت ملی آمریکا مذاکرات با ترکیه در ارتباط با تحولات سوریه را سازنده ارزیابی کرد.

سخنگوی شورای عالی امنیت ملی آمریکا در این ارتباط گفت: بدنبال تصمیم دونالد ترامپ برای خروج نیروهای نظامی از سوریه، جان بولتون، مشاور امنیت ملی کاخ سفید به ترکیه سفر کرد و در این ارتباط گفتگوهای مثبتی را با ابراهیم کالین، سخنگوی اردوغان، رئیس جمهور ترکیه داشت.

گارت مارکز همچنین گفته است در جریان این گفتگوها دو طرف بر تحکیم و تقویت روابط دوجانبه تاکید کرده‌اند.

به گفته سخنگوی شورای عالی امنیت ملی آمریکا، واشنگتن در تلاش برای مشاوره با شرکا و متحدان خود در منطقه در ارتباط با سوریه است.

مذاکرات میان مقامات امنیتی، نظامی و دیپلماتیک آمریکا و ترکیه صبح روز سه شنبه در کاخ ریاست جمهوری ترکیه آغاز شد و پس از آن جان بولتون، مشاور امنیت ملی ترامپ آنکارا را ترک کرد، هرچند همچنان ژنرال جوزف دانفورد، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا و جیمز جفری نماینده ویژه آمریکا در ائتلاف ضد داعش برای ادامه گفتگوها در ترکیه به سر می‌برند.