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۱۸ دی ۱۳۹۷، ۱۷:۱۳

با اشاره به گفتگو با پاتریک شاناهان؛

پاریس: رایزنی با آمریکا درباره خروج واشنگتن از سوریه ادامه دارد

پاریس: رایزنی با آمریکا درباره خروج واشنگتن از سوریه ادامه دارد

وزیر دفاع فرانسه با اشاره به گفتگو با همتای آمریکائی خود، اعلام کرد: رایزنی با واشنگتن درباره خروج نظامیان این کشور از سوریه ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فلورانس پارلی وزیر دفاع فرانسه امروز سه شنبه در پیامی توئتری اعلام کرد: دیشب برای اولین باره با پاتریک شاناهان همتای آمریکائی خود رایزنی کردم.

وزیر دفاع فرانسه در این خصوص نوشت: گفتگوهای سیاسی درباره شرایط خروج نیروهای نظامی آمریکا از سوریه لازم و ضروری به نظر می رسد.

وی در ادامه افزود: در روزها و هفته های آتی نیز این گفتگوها ادامه خواهد یافت.

گفتنی است، چندی پیش رئیس‌جمهوری آمریکا با صدور دستوری غیرمنتظره اعلام کرد که تصمیم دارد نیروهای آمریکایی را از سوریه خارج کند.

کد مطلب 4507730

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