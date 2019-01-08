۱۳۳۴محله در دستور کار بازآفرینی قرار می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، منصور استادی ظهر سه شنبه در ستاد بازآفرینی شهری استان زنجان، گفت: پیرو برنامه ششم توسعه، دولت موظف است در سال ۲۷۰ محله را با کمک شهرداری‌ها، در دستور کار بازآفرینی شهری قرار دهد.

وی اظهار کرد: در این برنامه بازآفرینی از طریق ستادهای استانی و شهرستانی و همه دستگاه‌های عضو ستاد، پیش برده شود و یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این برنامه رویکرد مشارکتی بوده و از پایین به بالا است.

استادی تأکید کرد: در این میان همه تصمیم‌گیری‌ها از طریق ستادهای شهرستانی و استانی انجام می‌شود و در ستاد ملی به تصویب می‌رسد و موردحمایت قرار می‌گیرد که دولت نقش حمایتگر و تسهیل‌کننده را بر عهده دارد.

وی افزود: رویکرد اصلی برنامه بازآفرینی شهری، محله محوری است و مقرر است که همه ابعاد اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و زیرساختی موردتوجه قرار گیرد که ازاین‌رو باید برنامه‌های زمان‌بندی‌شده برای تشکیل ستاد بازآفرینی استان‌ها را داشته باشیم.

سرپرست دفتر ستاد ملی بازآفرینی شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: اگر استانی نتواند منابع موردنیاز خود را در مدت‌زمان تعیین‌شده جذب کند، استان‌های پیش‌رو از این منابع بهره‌مند می‌شوند.

استادی ابراز کرد: تا انتهای برنامه ششم توسعه باید هزار و ۳۳۴ محله با مساحتی بالغ‌بر ۶۶ هزار هکتار و جمعیتی بالغ‌بر ۱۰ میلیون نفردر دستور کار بازآفرینی قرار گیرند.

استادی گفت: در سال باید ۲۵ هزار میلیارد تومان در این محدوده‌ها هزینه شود که ۱۰ هزار میلیارد تومان سهم بخش خصوصی، ۷۰۰۰ میلیارد تومان سهم شهرداری‌ها و ۸۰۰۰ میلیارد تومان هم سهم دولت است.