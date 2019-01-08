اهدای جهیزیه به ۱۴۰ نوعروس هم زمان با چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، هدایت الله جمالی پور ظهر سه شنبه در جلسه ستاد برگزاری مراسم چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ری طی سخنانی با بیان این که متاسفانه آرمان های انقلاب اسلامی به خوبی ترویج پیدا نکرده است، گفت: باید محدودیت ها را از بین برد و مردم را با روحیه و رفتارهایی درست در بطن اجتماع به حرکت در آورد.

وی ضمن اعلام برنامه های چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در شهرستان ری گفت: اهدای جهیزیه به ۱۴۰ نوعروس، اجرای طرح ۴۰ شب ۴۰ مسجد، ۱۰ شب ۱۰ میز خدمت و طرح ۴۰ شب ۴۰، برگزاری نمایشگاه تولیدات فرهنگی، اجرای ۴۰ برنامه توسط آستان حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) ، نشست گفتمان‌های دینی، اجرای ۱۴ برنامه توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران، کتابخوانی در مدارس، اجرای ۱۴ برنامه توسط کمیته امداد امام خمینی(ره) ، نصب پرچم در سر درب منازل مسکونی، اجرای ۵۰ برنامه توسط اداره ورزش و جوانان ری و تجمع هیات‌های مذهبی از جمله برنامه های پیش بینی شده در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی است.

فرماندار ری نشست بصیرت در مساجد و محفل انس با قرآن را نیز از دیگر برنامه های قابل اجرا در این شهرستان دانست و گفت: ۲۳ برنامه توسط اداره فرهنگ و ارشاد، ۳ برنامه توسط صنعت و معدن، ۶ برنامه توسط اداره تبلیغات، ۲۲ برنامه توسط کمیسیون بانوان و ۷ برنامه پیشنهادی نیز توسط شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان ری برگزار می‌شود.

