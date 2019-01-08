به گزارش خبرنگار مهر، علی فرخ زاد روز سه شنبه در شورای ترافیک استان که در استانداری برگزار شد اظهارداشت: با افزایش سوانح جاده ای باید برای پیشگیری از سوانح برنامه ریزی کنیم تا خسارات سنگین مالی و جانی به جامعه تحمیل نشود.

وی افزود: متاسفانه در اتز چند گاهی شاهد بروز سوانحی مانند واژگونی اتوبوس دانشجویان دانشگاه مرکز تحقیقات، سوانح در جاده ها و نقاط پر حادثه هستیم که اگر پیشگیری را جدی بگیریم و برنامه مدونی برای کارمان داشته باشیم می توانیم بخشی از این خسارات را کم کنیم.

معاون عمرانی استانداری قزوین یادآورشد: سالهاست که ورودی شهر آوج دچار مشکل است و هر سال شاهد سوانح ناگواری در این منطقه هستیم که باید برای آن تدبیر کرد.

فرخزاد گفت: تمام دستگاههای دولتی مسئول هستند و باید مشارکت کنند تا ورودی شهر آوج اصلاح شود و این کار از اولویتهای استان است که چند طرح از سوی اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای، جهت اصلاح ورودی آوج در کمیته شورای ترافیک استان و شهرستان آوج مطرح شده که لازم است در مدت یک هفته بررسی و نهایی شود.

وی اظهارداشت: اگر برای تصویب نهایی نیازمند مراجع بالاتر بود در اسرع وقت موضوع پیگیری خواهد شد.

فرخزاد بیان کرد: برای اجرای این طرح ۲۰۰ میلیون تومان از محل اعتبارات خزانه پیش بینی شده و پیگیر هستیم تا ۲ میلیارد تومان نیز از محل اعتبارات ملی برای آن اختصاص داده شود.

وی اضافه کرد: برای کاهش خطر تردد در این محور، استقرار پلیس و نظارت بیشتر ضروری است تا اصلاح فنی در مسیر انجام شود.

ارائه سه طرح برای ساماندهی ورودی شهر آوج

در ادامه پیمان پیرمرادی مدیرکل دفتر فنی استانداری قزوین اظهارداشت: تاکنون سه طرح برای ساماندهی ورودی شهر آوج ارائه شده که مورد بررسی قرار می گیرد.

پیرمرادی افزود: در جلسه شورای ترافیک استان در آوج مشکلات فنی ورودی این شهر مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت و قرار شد از محل اعتبارات ماده ۲۳ جرایم برای اصلاح و رفع آنها اقدام شود.

مدیرکل دفتر فنی استانداری قزوین تصریح کرد: در جلسات قبلی مقرر شد یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از محل اعتبارات ماده ۲۳ جرایم برای اجرای کارهای مقدماتی و اصلاحات اولیه در گردنه آوج اختصاص یابد.

پیرمرادی اضافه کرد: کمیته فنی استانداری سه طرح ساماندهی ورودی شهر آوج را بررسی کرده و بهترین گزینه را برای اجرا انتخاب خواهد کرد هر چند در جلسه شورای ترافیک شهرستان آوج برای شروع طرح یک ماه کاری پیشنهاد شد اما به دلیل شرایط جوی نامناسب در این شهرستان نمی توان طرح را در فصل سرما آغاز کرد.

وی گفت: بسیاری از خودروهای سنگین به دلیل بریدن ترمز در گردنه آوج دچار حادثه می شوند که لازم است با اقدامات کوتاه مدت از بروز سوانح بیشتر در این گردنه جلویگری کرد.

مدیر کل دفتر فنی افزود: با استقرار پلیس در ورودی شهر و تفکیک مسیر رفت و برگشت در گردنه آوج می توانیم به صورت کوتاه مدت از بروز تخلف و انحراف به چپ خودروهای سنگین عبوری جلوگیری کنیم.

وی بیان کرد: اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای استان، کار نقشه برداری و مطالعات اولیه اصلاح میدان ورودی شهر آوج را آغاز کرده و سه طرح را در این زمینه ارایه کرده که در آنها خروجی اضطراری، میدان دیده شده که هر کدام هزینه و مدت زمان خاصی دارد.

پیرمرادی گفت: کمیته فنی فتر فنی استانداری قزوین این سه طرح را در مدت یک هفته مورد بررسی قرار می دهد تا بتوانیم طرح جامعی را برای اجرا انتخاب کنیم.