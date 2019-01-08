به گزارش خبرنگار مهر، نعمت اله ترکی بعد از ظهر سه شنبه در کمیته برنامه ریزی اسلامشهر طی سخنانی گفت: اعتباراتی که در سطح کشور برای استان ها منظور می شود، تحت عنوان بودجه های ملی، بودجه های ملی استانی شده و بودجه های استانی است، اعتبارات مصوب ملی مربوط به طرح های ملی مانند احداث بیمارستان در استان مذکور است، در سال جاری ۶۶۰ میلیارد تومان بودجه طرح های ملی استان تهران بوده است، که ۹۰ درصد آن تا امروز تخصیص یافته است.

وی افزود: پیگیری و جذب بودجه در هر شهرستان اهمیت دارد، در سال ۹۸ این بودجه ملی حدود ۸۵۰ میلیارد تومان است، که ۲۷ درصد افزایش اعتبار را شاهد هستیم.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در خصوص بودجه ملی استانی شده نیز گفت: این پروژه در سطح ملی توسط پیشنهاد استان تصویب و ابلاغ می شود، اما موافقت نامه و اجرای آن در استان است و منابع آن ملی دیده می شود، سقف رقم این بودجه ۱۶۰ میلیارد تومان در سال جاری است، که ۸۴ درصد تخصیص یافته است، در سال ۹۸ نیز ۱۹ درصد افزایش این بودجه را داریم و به ۱۸۸ میلیارد تومان خواهد رسید.

ترکی اضافه کرد: اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده نیز در حوزه ورزش و جوانان داریم، که در سال ۹۷ به میزان ۲۲ میلیارد تومان بوده است، که سال آینده این مبلغ به ۴۸ میلیارد تومان رسیده و افزایش ۲ برابری را تجربه می کند، که باید در شهرستان ها سعی شود، از این سهم استفاده کنند و پروژه ها رصد شود، تا امروز ۶۷ درصد تخصیص داشتیم.

وی بودجه متوازن در حوزه اجتماعی و فرهنگی را مورد اشاره قرار داد و گفت: ۳۲۸ میلیارد تومان بودجه امسال داشتیم، که بیشتر ملی است و تخصیص آن پایین است، چرا که شاخص و زیرساخت ها تعیین کننده میزان تخصیص است، این بودجه در سال ۹۸ حدود ۳۸۸ میلیارد تومان است.