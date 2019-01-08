روزانه ۵۰ تن گوشت مرغ گرم با قیمت مصوب در مشهد توزیع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی باخرد بعدازظهر سه شنبه با اعلام توزیع مرغ گرم با قیمت مصوب در مشهد در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: طبق تصمیم گیری انجام شده از فردا(چهارشنبه) روزانه ۵۰ تن گوشت مرغ گرم با محوریت مناطق کم برخوردار شهر در مشهد عرضه خواهد شد.

وی افزود: گوشت مرغ با نرخ مصوب ۹ هزار و ۸۰۰ تومان در ۲۵ واحد تعیین شده در مشهد با همکاری زنجیره های تولید مرغ ، مراکز عرضه این زنجیره ها ، فروشگاه های تحت پوشش سازمان میادین شهرداری وجهادکشاورزی خراسان رضوی به متقاضیان عرضه می شود.

معاون نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی بیان کرد: به ازای تحویل مرغ به قیمت مصوب به پرورش دهندگان مرغ گوشتی دان با قیمت دولتی داده خواهد شد.

باخرد تاکید کرد:طرح عرضه گوشت مرغ گرم با نرخ مصوب ادامه خواهد داشت و سعی بر این است که محدودیت زمانی نداشته باشد.

