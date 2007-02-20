درمان سربازان آمریکایی بازگشته از عراق با استفاده از واقعیت مجازی

به گزارش خبرگزاری مهر، در این سیستم صحنه ها، اصوات و رایحه های مخصوص جنگ پس از ترکیب جهت ایجاد امکان یادآوری وقایع آزاردهنده روحی توسط سربازان در محیطی کنترل شده به کار گرفته می شوند.

در جریان درمان مجازی یک متخصص کلینیک شدت حوادثی که سربازان در معرض آن قرار می گیرند، تنظیم می کند. مدل اولیه این سیستم در حال حاضر در آمریکا آزمایش می شود و با موفقیت 4 داوطلب را درمان کرده است.

روانپزشکان از شیوه "درمان در معرض قرار گرفتن" برای درمان اختلالات مرتبط با استرس استفاده می کنند که طی آن از بیماران خواسته می شود تا یک سری وقایع تشدید کننده ضربات روحی را در ذهن خود به تصویر بکشند.

این روش به ویژه برای درمان ترس ها یا فوبیاهایی چون ترس از ارتفاع یا پرواز کاربرد دارد. اما استفاده از آن برای درمان افرادی که از PTSD رنج می برند، دشوار است.

در شیوه واقعیت مجازی سربازان در محیطی مجازی قرار می گیرند اما میزان تجربه اضطراب در آنها اندک است.

برای خلق مجدد صحنه ها یک هدست تصاویری از یکی از دو سناریوی صحنه های خیابان و یک بیابان را با کیفیت بازی های ویدئویی به وجود می آورد. یک متخصص شدت این سناریوها را تنظیم می کند به طوری که حتی ممکن است از صحنه های بازی کودکان گرفته تا انفجارات غیرپیش بینی شده را نیز به تصویر بکشد. زمان روز و شرایطی چون وقوع طوفان شن نیز در این سیستم قابل به تصویر کشیده شدن است.

به منظور هرچه واقعی تر ساختن این صحنه ها، رایحه هایی چون بوی باروت، لاستیک سوخته و بوی بدن در فضا پخش می شود. اسپیکرهای نصب شده زیر صندلی نیز اصوات مربوطه را خلق می کنند.

بنا بر گزارش بی بی سی، اختلال استرس پس از فاجعه (PTSD) به وضعیتی اطلاق می شود که طی آن شخص از علائم روانی پس از وقوع فاجعه رنج می برد. علائم این بیماری از طرق مختلف خود را نمایان می سازند که از جمله آن به یادآوری آن فاجعه در کابوس های شبانه است. این بیماری کج خلقی و انزوا را در فرد به همراه دارد.