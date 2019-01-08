عربستان برابر کره شمالی به پیروزی پرگل رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت های جام ملت های آسیا و از گروه پنجم این مسابقات از ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه امروز سه شنبه تیم ملی فوتبال عربستان در ورزشگاه رشید شهر دبی به مصاف تیم ملی کره شمالی رفت و به برتری ۴ بر صفر دست پیدا کرد.

در این دیدار که عربستان تیم برتر میدان بود، هتان باهری(۲۹)، محمد آل فتیل(۳۷) ، سالم الدوساری(۷۰) و فهد المولد(۸۷) دروازه کره شمالی را باز کردند. البته کره شمالی در دقیقه ۴۴ با اخراج یکی از بازیکنانش ۱۰ نفره شد. با این حال موقعیت های خوبی هم برای گلزنی داشت که دروازه بان عربستان اجازه باز شدن دروازه اش را نداد.

در گروه پنجم هفدهمین دوره رقابتهای جام ملت های آسیا تیم های لبنان و قطر نیز حضور دارند که روز چهارشنبه در العین به مصاف هم خواهند رفت.