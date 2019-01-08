نخستین تمرین پرسپولیس برگزار شد/ برانکو برنامه اردو را تشریح کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرخپوشان اولین تمرین خود در اردوی قطر را از ساعت ۱۸:۳۰ دقیقه در زمین اسپایر دوحه زیر نظر کادر فنی آغاز کردند. برانکو ایوانکوویچ پیش از آغاز تمرین دقایقی با بازیکنان به صحبت پرداخت و برنامه‌های تمرینات و اردو را برای آنها تشریح کرد. سپس بازیکنان زیر نظر مارکو استیلینوویچ به گرم کردن پرداختند.

تمرین بعد از گرم کردن بدن‌ها، با سه آیتم آغاز شد که طی آن کار با توپ و پاسکاری، بدنسازی و بازی با دو دروازه کوچک در دستور کار بازیکنان قرار گرفت.

محمد انصاری و حسین ماهینی نیز در تمرین امروز حضور داشتند که ماهینی زیر نظر کادر پزشکی تمرینات اختصاصی انجام داد.

حدود ۱۰ هوادار ایرانی ناظر تمرین امروز قرمزپوشان ایران بودند. گلرها هم زیر نظر ایگور پانادیچ به تمرینات دروازه‌بانی روی آوردند.

سانتر از جناحین و ضربه به سمت دروازه بخش بعدی تمرین امروز قرمزپوشان در دوحه بود و پس از آن بازیکنان با سرد کردن بدن‌ها به کار خود خود پایان دادند.