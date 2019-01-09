لزوم استقرار مدیران در محل خدمت/عملکرد جهادی در اولویت قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین خوش‌اقبال شامگاه سه شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان بیجار که در سالن جلسات شهدای گمنام فرمانداری برگزار شد با اشاره به اینکه مردم سرمایه های اصلی نظام هستند، اظهار داشت: مردم همواره در تمامی صحنه های سیاسی و اجتماعی در پای نظام و انقلاب ایستاده اند و در تمامی عرصه ها مشارکت حداکثری داشته اند بنابراین مدیران باید در راستای رضایتمندی مردم تلاش کنند.

وی به اهمیت فعالیت جهادی مدیران اشاره کرد وافزود:مدیران و مسؤولان دستگاه‌های اجرایی باید بیش از هر زمانی با روحیه‌ای جهادی در خدمت‌گذاری به مردم آماده باشند و با تمام توان در راستای رفع مشکلات مردم گام بردارند.

معاون سیاسی،امنیتی استانداری کردستان همچنین به اهمیت اسقرار مدیران شهرستانی در محل استقرار خود اشاره کرد و بیان داشت:مدیرانی که ترددی هستند در سیستم مدیریت برای مردم قابل قبول نیستند.

خوش‌اقبال به حضور مردم در تمامی صحنه‌های انتخابات و راهپیمایی‌ها اشاره و عنوان کرد: در طول ۴۰ سال عمر با برکت انقلاب اسلامی، مردم با حضور و پشتیبانی خود از نظام و دستاوردهای آن دفاع کرده و اجازه نداده‌اند تهدید و تحریم‌ها خللی در اراده آنها وارد سازد.