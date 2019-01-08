مسئولان صیانت از دستاوردهای انقلاب اسلامی را سرلوحه کار قرار دهند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی عصر سه شنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی استان مرکزی در اراک، اظهار داشت: انقلاب اسلامی طی چهار دهه عمر پربرکت خود دستاوردهای ارزشمند فراوانی برای کشور داشته که امروز ما باید به تبیین این دستاوردها برای جامعه بپردازیم.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی افزود: این مهم موجب مستحکم شدن ارتباط ملت و حاکمیت خواهد شد و شاخصه مهمی در راستای حفظ دستاوردهای انقلاب و تحقق آرمان های امام راحل و شهدا است.

دری نجف آبادی بیان کرد: طی چهار دهه عمر انقلاب اسلامی کشور در عرصه های مختلف از جمله سواد و علم دانش پیشرفت های چشمگیری داشته و این مردم بوده اند که همواره در برابر توطئه های دشمن علیه این انقلاب، با قدرت ایستاده و دستاوردهای نظام را صیانت کرده اند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی خاطرنشان ساخت: با توجه به اینکه در آستانه چهلمین سالگرد فجر انقلاب اسلامی هستیم، بایستی بیش از پیش در راستای تحقق آرمان های انقلاب تلاش کنیم و به اشاعه مفاهیم و معانی والا و متعالی اسلامی و قرآنی در جامعه بپردازیم.

وی تصریح کرد: در استان مرکزی نیز اشاعه تعالیم و آموزه های قرآنی بایستی بیش از پیش در دستور کار قرار گیرد چرا که این استان مهد پرورش تعدادی از مفاخر دینی و قرآنی تاریخ کشور است.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی ادامه داد: همچنین در راستای گسترش حضور جوانان در مساجد، بایستی برنامه ریزی های لازم و کارساز صوت پذیرد و نقش مساجد پررنگ تر شود.

دری نجف آبادی اضافه کرد: از جمله دیگر اقداماتی که در راستای تقویت مباحث دینی و معنوی باید در دستور کار قرار گیرد، افزایش مساجد بین راهی است، چرا که این استان، مهد بنیان گذار انقلاب است و از این نظر بایستی سرآمد و شاخص باشد.