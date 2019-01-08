۳۶ هزار شغل در استان زنجان تثبیت و ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فتح‌الله حقیقی شامگاه سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران، به جلسه شورای اطلاع‌رسانی اشاره کرد و افزود: جلسات شورای اطلاع‌رسانی باید بر اساس دستورالعمل تشکیل شود و می‌توان وارد موضوعات راهبردی شد که به نظر می‌رسد نتایج بهتری خواهد داشت.

وی بابیان اینکه اهرم کمک‌کننده بودجه برای من اهمیت بیشتری دارد، اظهار کرد: بودجه چارچوب دارد و باید بر اساس تلاش مدیران در این چارچوب اعتبار جذب کنند و برای محک مدیران ستاد اهرم کمک‌کننده بودجه تشکیل‌شده است.

حقیقی با بیان اینکه وسعه شاخص اشتغال استان در کشاورزی و خدمات باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: ۳۹پروژه شاخص و موثر در استان زنجان انتخاب شده است.

استاندار زنجان گفت: در حال حاضر مدیران چابک شده‌اند و اقدامات خوبی برای ارتباط بین مدیران و رسانه‌ها انجام‌شده و برای اینکه مدیران ارادت خود را به جوانان اثبات کنند، با یک درصد سهم خود قبول کرده‌اند و در شورای برنامه‌ریزی استان مصوب شده است.

مدیران استان زنجان به‌لحاظ اطلاع‌رسانی چابک شده‌اند

حقیقی که معتقد است، مدیران استان زنجان به‌لحاظ اطلاع‌رسانی چابک شده‌اند، افزود: نیازمند همراهی آحاد مختلف مردم و رسانه‌ها هستیم.

استاندار زنجان با بیان اینکه هدف من از بازدیدهای سرزده، چابک‌سازی مدیران است، گفت: از شهرهای کوچک استان بازدید خواهم کرد و مصوبات سفرهای شهرستانی با جدیت پیگیری می شوند

حقیقی با بیان اینکه مصوبات سفرهای شهرستانی، عملیاتی می‌شوند، گفت: احداث خانه‌های جوان در شهرستان‌ها در دست اجراست و آموزش پیش از کنکور به دانش‌آموزان مستعد یکی از شهرستان‌های محروم زنجان ارائه می شود.

وی به احداث خانه جوان اشاره کر دو گفت: خانه جوان در همه شهرستان‌ها توسط فرمانداران احداث می‌شود و هفته فرهنگی در همه شهرستان‌ها اجرا می‌شود.

حقیقی با بیان اینکه نقشه راه جامع و کامل در حوزه فرهنگ استان تدوین خواهد شد، گفت: در برخی شاخص های فرهنگی باید استان پایلوت در کشور باشیم.

استاندار زنجان به پروژه‌های نیمه‌تمام اشاره کرد و گفت: برخی پروژه های نیمه‌تمام می‌تواند واگذار شود و ۳۹ پروژه به‌صورت اولویت‌دار تعریف‌شده است.

حقیقی بابیان اینک۲ مدیر زن بزودی در استان زنجان معرفی می شوند و برای بقیه هم هنوز تصمیمات لازم اخذ نشده است، ابراز کرد: آمار برخی مدیران غلط است و بارها در این بار صحبت شده و مدیران باید آمارها را دقیق ارائه کنند و یکی از وظایف شورای اطلاع‌رسانی این است که به امور صنفی خبرنگاران و مشکلات فضای مجازی و سیاست‌گذاری برای اطلاع‌رسانی مناسب برسد.

مدیرانی که سرما نخوردند در پست هایشان باقی می مانند

وی در خصوص فرمانداران گفت: کسانی که با شیوه و سرعت ما بالا بیاید و سرما نخورد در خدمتش هستیم و در حال تغییر فرماندارانی هستیم و در حال حاضر شناختی از مدیران پیداکرده و به برخی تذکر داده‌ام و مدیرانی هم سرماخوردگی شدید داشتند، خواستار اثباتشان شده‌ام و در خصوص انتخاب مدیران به جناح نگاه نمی‌کنم.

استاندار زنجان به برگزاری جلسات با نخبگان اشاره کرد و افزود: نتایج خوبی این جلسه داشت و مطالبات نخبگان بیان شد که بحث برند شهری، شهرک آی تی، برق و الکترونیک دنبال می‌شود و دغدغه‌های بودجه‌ای دانشگاه‌ها مکتوب به وزارتخانه‌های مربوطه نوشته‌شده است.

حقیقی با بیان اینکه تعامل بسیار خوب و شایسته‌ای با نمایندگان داریم و هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد، گفت: نمایندگان تعامل لازم را با من داشته‌اند و از ناحیه نمایندگان هیچ فشاری به من وارد نشده است اگرچه ممکن است دیدگاه‌های خود را بیان کنند.

استاندار زنجان به رفتن رشتچی از آموزش‌وپرورش زنجان، گفت: زمانی که من آمدم، وزارت آموزش‌وپرورش تصمیم قطعی برای رفتن رشتچی گرفته بود و امیدوارم فردی که به درد آموزش‌وپرورش می‌خورد، انتخاب کنیم.

سپاه عزیز و نور چشم ماست

حقیقی به راه‌اندازی قرارگاه سازندگی در استان زنجان اشاره کرد و گفت: سردار کرمی فرمانده سپاه انصارالمهدی(عج) استان زنجان از نیروهای ارزشمند، انسان خاکی، مردمی و خوب است و سپاه عزیز و نور چشم ماست و هر کاری از دستم برآید برای همکاری انجام می‌دهم

وی بر ضرورت برقراری بهینه ارتباط بین مردم و دولت تأکید کرد و گفت: مردم همواره در انتخابات و راهپیمایی‌ها حضور جدی دارند اما این دلیل نمی‌شود که ما به وظایف خود عمل نکنیم.



