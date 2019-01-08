به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پلیس، سردار احمد طاهری در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: ساعت ۱۹ و ۵۳ دقیقه امشب خودرو گشت راهنمایی و رانندگی شهرستان زاهدان حین انجام وظیفه و برقراری نظم و امنیت ترافیکی توسط ۲ نفر ناشناس به صورت ناجوانمردانه مورد تهاجم قرار گرفت.

وی افزود: در این حمله متاسفانه سرگرد «غلامحسن جام دوست» به درجه رفیع شهادت نائل و یک نفر سرباز وظیفه نیز مجروح شد.

جانشین انتظامی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: تحقیقات در خصوص شناسایی و دستگیری عاملان در دستور کار پلیس قرار گرفته است.