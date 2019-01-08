مرزبانی آستارا ولنکران برای لایروبی رودخانه آستاراچای توافق کردند

به گزارش خبرنگار مهر، توافق فرماندهان هنگ مرزی آستارای جمهوری اسلامی ایران و فرمانده منطقه مرزبانی لنکران جمهوری آذربایجان غروب سه‌شنبه با حضور کارشناسان فنی دو کشور و همچنین اعضای کمیته هماهنگی رودخانه‌های مرزی وزارت کشور با هدف لایروبی رودخانه مرزی آستارا چای به طول ۵ کیلومتر منعقد شد.

فرمانده هنگ مرزی آستارا در جریان نشست مشترک مرزی که در محل هتل بین‌المللی اسپیناس شهرستان مرزی آستارا برگزار شد در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه طغیان رودخانه مرزی آستاراچای و سیلاب‌های شدید در فصل پاییز برای مرزنشینان مشکلاتی ایجادکرده بود، اظهارکرد: با پیگیری‌های مرزبانی جمهوری اسلامی ایران و کمیته هماهنگی رودخانه های مرزی وزارت کشور و همچنین هماهنگی مرزبانی و کارشناسان حوزه آب و رودخانه جمهوری آذربایجان تصمیم گرفته شد که رودخانه مرزی آستارا چای به طول ۵ کیلومتر از محل روستای مرزی کشفی تا نقطه اتصال رودخانه آستارا چای به دریای خزر لایروبی شود.

سرهنگ نوذر مرادی با بیان اینکه لایروبی این قسمت از رودخانه مرزی آستارا چای سبب می‌شود تا از سیلاب‌های فصلی جلوگیری شود، گفت: متاسفانه در سال‌های گذشته طغیان رودخانه مرزی آستارا چای به روستاهای باغچه سرا، خشکه دهنه و جلال آباد شهرستان مرزی آستارای ایران آسیب وارد کرده بود.

پیش از این نشست و امضای تفاهمنامه و پروتکل همکاری، فرمانده مرزبانی منطقه لنکران جمهوری آذربایجان به همراه فرمانده هنگ مرزی آستارا و همچنین اعضای کمیته هماهنگی رودخانه‌های مرزی ایران و کارشناسان حوزه آب و رودخانه جمهوری آذربایجان از رودخانه مرزی آستارا چای و همچنین پل ریلی مشترک دو کشور در منطقه صفر مرزی آستارا بازدید کردند.