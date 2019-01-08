به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «آنتونیو گوترش» روز سه شنبه از اعضای شورای امنیت سازمان ملل خواست تا با اعزام شش ماهه ۷۵ ناظر آتش بس به شهر بندری «الحدیده» در یمن جهت نظارت بر آتش بس و استقرار مجدد نیروهای وابسته به طرفهای درگیر در یمن موافقت کنند.

گفتنی است که پس از برگزاری مذاکرات صلح یمن در سوئد طی ماه میلادی گذشته، شبه نظامیان حوثی تحت حمایت ایران و نیروهای تحت حمایت عربستان بر سر شهر الحدیده به توافق رسیدند.

اکنون ۱۵ عضو شورای امنیت سازمان ملل تا بیستم ژانویه فرصت دارند تا در مورد درخواست گوترش دست به اقدام زنند. این درحالی است که در همین بازه زمانی، مجوز ۳۰ روزه یک تیم ناظر عالی به رهبری ژنرال بازنشسته هلندی- «پاتریک کامائرت»- منقضی می شود.

هنوز مشخص نیست که شمار ناظران فعال در تیم کامائرت چندنفر است. سازمان ملل نیز اعلام کرده است که این ناظران مسلح و ملبس به اونیفرم نیستند.

گفتنی است که شورای امنیت سازمان ملل از دبیر کل این سازمان خواسته بود که تا پایان ماه میلادی گذشته توصیه های خود را در مورد یک تیم ناظر بزرگتر ارائه کند.

بنا به گفته دیپلماتهای سازمان ملل، بریتانیا در حال کار بر روی پیش نویس قطعنامه ای است که متضمن طرح پیشنهادی گوترش می باشد، اما هنوز این پیش نویس را به اعضای شورای امنیت ارائه نکرده است.

به گزارش مهر، اعضای شورای امنیت سازمان ملل روز سه شنبه در نشستی گزارش «مارتین گریفیتس» فرستاده سازمان ملل در یمن را درباره توافق آتش‌بس و تلاش‌های چهارساله وی برای پایان منازعات استماع کردند.

بر اساس این گزارش، مارتین گریفیتس روز دوشنبه به عربستان سعودی سفر کرد تا با سران دولت فراری یمن درباره ادامه توافق آتش‌بس در شهر بندری الحدیده مذاکره کند. این توافق آتش‌بس در مذاکرات ماه گذشته سوئد حاصل شده بود.

وی پیش از این سفر در اوایل هفته جاری برای مذاکره با گروه های یمنی به صنعاء سفر کرده بود.