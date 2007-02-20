طرح کنکور مجلس نارسایی های جدی و اساسی دارد / تدوین طرح جامع کنکور نیاز به پژوهش جدی و عمیق دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، روسای دانشگاه ها در این نامه آورده اند : مستحضرید که کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی طرحی در خصوص سنجش و پذیرش دانشجو و با هدف حذف آزمون سراسری تدوین و به آن مجلس محترم تقدیم کرده است.

شأن والای مجلس در قانون اساسی و تاکیدات موکدی که حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری (مدظله العالی ) در مورد آن داشته اند مبتنی بر واقعیت هایی است که یکی از آنها توجه جدی نمایندگان بزرگوار مجلس به پیشنهادهای علمی و پژوهشی طرح ها و لوایحی است که مورد بررسی آنان قرار می گیرد.

صاحب نظران و مدیران با تجربه عرصه آموزش عالی کشور، آزمون سراسری کنونی را دارای نقص هایی می دانند و بر لزوم نگاه جدی علمی و کارشناسانه در جهت به روز کردن و رفع نواقص آن تاکید جدی دارند . این مهم می تواند با انجام مطالعات و پژوهش های علمی به سرانجام نیکویی برسد بدون آنکه صدمه ای به دستاوردهای گرانبهای سه دهه تلاش دلسوختگان آموزش عالی وارد آورد و مهم تر آنکه از لحاظ سازگاری اجزاء درونی طرح و میزان انطباق آن با واقعیت های جهان، چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی قابل دفاع باشد.

طرح کمیسیون آموزش و تحقیقات حاوی نارسایی های جدی و اساسی است که اکثر آن در نقدها و بررسی های کارشناسانه مدیران و دانشگاهیان دلسوز و متخصص منعکس شده است از آن جمله می توان به تعداد فراوان داوطلبان ورود به رشته های مطلوب دانشگاهی (پرمتقاضی) و ظرفیت محدود این رشته ها در حال حاضر، مشکلات فراوان و بعضا غیر قابل حل آزمون های تشریحی در مقیاس میلیونی از جمله فقدان آزمون های استاندارد با تعریف علمی آن، عدم امکان تصحیح ملی و عادلانه، تحمیل هزینه های جدید به دولت و خانواده ها، توزیع امکانات آموزش کشور بدون رعایت اولویت ها و بالتبع عدم رعایت عدالت آموزشی، سپردن اصلی ترین نقش و پذیرش دانشجو برای تحصیل در دانشگاهها به وزارت آموزش و افزایش نگرانی و اضطراب داوطلبان و خانواده های آنان بر اثر جایگزینی یک کنکور با آزمون های سراسری متعدد منتج از طرح مذکور اشاره کرد که هر کدام در جای خود آثار غیر قابل پیش بینی و گسترده ای نه تنها برای نظام آموزش عالی کشور بلکه برای داوطلبان و خانواده های آنان دارد.

بنابراین با توجه به وظیفه ملی و دینی خود، توجه آن برادر ارجمند و نمایندگان عزیز و دلسوز ملت را به نتایج تصویب احتمالی این طرح جلب کرده و پیشنهاد می کند با انجام مطالعه و پژوهش جدی و عمیق توسط مرکز پژوهش های مجلس ، نمایندگان کمیسیون آموزش و تحقیقات ، بهداشت و درمان، وزارتخانه های ذیربط و نمایندگان منتخب دانشگاههای کشور نسبت به طراحی و تدوین طرح جامعی که پشتیبانی تمامی طرف های ذیربط را به همراه داشته باشد اقدام کنند.

این نامه به امضای آیت الله دکتر عباسعلی عمید زنجانی رئیس دانشگاه تهران، دکتر سعید سهراب پور رئیس دانشگاه صنعتی شریف، دکتر غلامرضا قربانی رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان، دکتر علی خاکی صدیق رئیس دانشگاه خواجه نصیر، حجت الاسلام دکتر صدرالدین شریعتی رئیس دانشگاه علامه طباطبایی، دکتر محمد هادی صادقی رئیس دانشگاه شیراز، دکتر حمید لطیفی رئیس دانشگاه شهید بهشتی، دکتر فرهاد دانشجو رئیس دانشگاه تربیت مدرس، دکتر علیرضا علی احمدی رئیس دانشگاه پیام نور، دکتر علی رضا عاشوری رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، دکتر محبوبه مباشری رئیس دانشگاه الزهرا(س)، دکتر محمد حسین نوری رئیس دانشگاه شهید چمران، دکتر عبدالله حاتم زاده رئیس دانشگاه گیلان، دکتر حسن صدقی رئیس دانشگاه ارومیه، دکتر طاهری زاده رئیس دانشگاه تربیت معلم، دکتر عزت الله فرشاد فر رئیس دانشگاه رازی کرمانشاه، دکتر ملک سلیمانی رئیس دانشگاه اراک، دکتر محمد حسین رامشت رئیس دانشگاه اصفهان، دکتر محمد حسین سرورالدین رئیس دانشگاه تبریز، دکتر احمد اکبری رئیس دانشگاه سیستان و بلوچستان، دکتر محمد حسین کریم رئیس دانشگاه چابهار، دکتر محسن طالب زاده رئیس دانشگاه بجنورد، دکتر احمد امیری خراسانی رئیس دانشگاه کرمان، دکتر اردشیر خزائیی رئیس دانشگاه بوعلی سینا، دکتر محمد مهدی ابراهیمی نژاد رئیس دانشگاه ولی عصر رفسنجان، دکتر علی محمد احمدوند رئیس دانشگاه شاهد، دکتر حسن دقیق رئیس دانشگاه کاشان، دکتر خیرالدین رئیس دانشگاه سمنان، دکتر غلامحسین کریمی دوستان رئیس دانشگاه کردستان، دکتر حسین بلندی رئیس دانشگاه جامع علمی - کاربردی، دکتر باورصاد رئیس دانشگاه رئیس دانشگاه علوم و فنون خرمشهر رسیده است.

