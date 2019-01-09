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۱۹ دی ۱۳۹۷، ۹:۴۶

رئیس جهاد کشاورزی استان زنجان:

طرح کشت حفاظتی در ۴ هزارهکتار اجرا شده است

طرح کشت حفاظتی در ۴ هزارهکتار اجرا شده است

زنجان-رئیس جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: اجرای طرح کشت حفاظتی و کمک به مصرف آب کمتر از اقدامات صورت گرفته است و این طرح در ۴ هزار و۲۰۰ هکتار اجرا شده که شامل گل‌رنگ و سایر علوفه است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین جعفری  شامگاه سه شنبه در جلسه شورای منابع آبی استان، افزود: به‌منظور صرفه‌جویی در آب حدود ۱۸ هزار تن از انواع گندم و جو توزیع می‌شود. 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان به توسعه آبیاری نوین در استان زنجان اشاره کرد و گفت: در استان زنجان در توسعه آبیاری میکرو رتبه دوم را در کشور داریم و استقبال کشاورزان از اجرای این طرح بسیار خوب است. 

جعفری به اجرای طرح تغییر الگوی کشت بهاره به پاییزه اشاره کرد و گفت: این طرح در ۴ هزار و ۲۴۶ هکتار اجرا شده است.

رئیس جهاد کشاورزی استان زنجان ابراز کرد: اجرای طرح کشت حفاظتی و کمک به مصرف آب کمتر از اقدامات صورت گرفته است و این طرح در ۴ هزار و۲۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان زنجان اجرا شده  که شامل گل‌رنگ و سایر علوفه است.

جعفری تأکید کرد: اولویت مهم این سازمان اجرای طرح آبیاری تحت‌فشار است و توجه به امر مهم طرح آبیاری تحت‌فشار باعث صرفه‌جویی در آب می‌شود و تاکنون هم در استان به خوبی اجرا شده است.

وی افزود: در استان زنجان بخش کشاورزی سهم خوبی در اقتصاد دارد و در امسال این بخش در زمینه اقتصاد مقاومتی برنامه‌های خوبی را در دستور کار خود قرار داده و در دست اجرا است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان تصریح کرد: اجرای آبیاری نوین تحت‌فشار از سال ۹۳ در استان اجرا شده و توفیقات خوبی هم داشته است.

کد مطلب 4507975

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