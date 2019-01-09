طرح کشت حفاظتی در ۴ هزارهکتار اجرا شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین جعفری شامگاه سه شنبه در جلسه شورای منابع آبی استان، افزود: به‌منظور صرفه‌جویی در آب حدود ۱۸ هزار تن از انواع گندم و جو توزیع می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان به توسعه آبیاری نوین در استان زنجان اشاره کرد و گفت: در استان زنجان در توسعه آبیاری میکرو رتبه دوم را در کشور داریم و استقبال کشاورزان از اجرای این طرح بسیار خوب است.

جعفری به اجرای طرح تغییر الگوی کشت بهاره به پاییزه اشاره کرد و گفت: این طرح در ۴ هزار و ۲۴۶ هکتار اجرا شده است.

رئیس جهاد کشاورزی استان زنجان ابراز کرد: اجرای طرح کشت حفاظتی و کمک به مصرف آب کمتر از اقدامات صورت گرفته است و این طرح در ۴ هزار و۲۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان زنجان اجرا شده که شامل گل‌رنگ و سایر علوفه است.

جعفری تأکید کرد: اولویت مهم این سازمان اجرای طرح آبیاری تحت‌فشار است و توجه به امر مهم طرح آبیاری تحت‌فشار باعث صرفه‌جویی در آب می‌شود و تاکنون هم در استان به خوبی اجرا شده است.

وی افزود: در استان زنجان بخش کشاورزی سهم خوبی در اقتصاد دارد و در امسال این بخش در زمینه اقتصاد مقاومتی برنامه‌های خوبی را در دستور کار خود قرار داده و در دست اجرا است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان تصریح کرد: اجرای آبیاری نوین تحت‌فشار از سال ۹۳ در استان اجرا شده و توفیقات خوبی هم داشته است.