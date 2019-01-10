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۲۰ دی ۱۳۹۷، ۱۶:۰۳

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان کردستان خبرداد:

متهمین قاچاق ۱۶۰ هزار لیتر نفت‌گاز ۷۳۲ میلیون تومان جریمه شدند

متهمین قاچاق ۱۶۰ هزار لیتر نفت‌گاز ۷۳۲ میلیون تومان جریمه شدند

سنندج- مدیر کل تعزیرات حکومتی استان کردستان گفت: متهمین قاچاق ۱۶۰ هزار لیتر نفت‌گاز به پرداخت ۷۳۲ میلیون تومان جزای نقدی در حق دولت محکوم شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی استان کردستان، سید نجیم حسینی اظهارداشت: شش راننده کامیون اهل کشور عراق که با تقسیم مقادیری از ۱۶۰ هزار لیتر نفتگاز هر کدام بخشی از محموله را حمل می کردند در شعبه تعزیرات حکومتی شهرستان مریوان مجموعا به پرداخت ۷۳۲ میلیون تومان جریمه نقدی در حق صندوق دولت محکوم شدند.

وی افزود: در این پرونده شش متهم اهل کشور عراق با حمل ۱۶۰ هزار لیتر نفتگاز مرتکب تخلف قاچاق شدند و از آنجا که دادستان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مریوان موضوع پرونده را خارج از عنوان سازمان یافتگی دانست شعبه‌ اول بدوی ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز مریوان رسیدگی به پرونده را آغاز کرد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان کردستان ادامه داد: شعبه اول بدوی ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز مریوان پس از تشکیل پرونده با در مظان اتهام بودن شش شخص حقیقی و دو شرکت حقوقی، پس از رسیدگی با توجه به اظهارات و اقرار شش راننده حامل ۱۶۰ هزار لیتر نفتگاز را متهم شناخت و رای خود را در این خصوص صادر کرد.

حسینی یادآور شد: با توجه به اینکه مدیر عاملان دو شرکت اظهار داشتند که شرکت ها هیچ گونه دخالت و اطلاعی در امر قاچاق نداشتند نسبت به دو شرکت فوق قرار منع تعقیب صادر شد و از سویی دیگر تعزیرات حکومتی شهرستان مریوان، شش متهم دیگر به پرداخت ۷۳۲ میلیون تومان در حق صندوق دولت محکوم شدند.

وی در پایان سخنان خود بیان کرد: رأی شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان مریوان پس اعتراض مدیر گمرک باشماق نسبت به برائت دو شرکت مذکور در شعبه دوم تجدیدنظر ویژه رسیدگی به امور قاچاق کالا و ارز عیناً و استوار شد.

کد مطلب 4507985

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