به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، پلیس استرالیا از تحقیق پیرامون ارسال چند بسته مشکوک به کنسولگری های کشورهای خارجی خبر داد که در ۲ شهر ملبورن و کانبرا مستقر هستند.
اگرچه نام اماکن دیپلماتیکی که این بستهها را دریافت کردهاند، مشخص نیست؛ برخی گزارشها از اماکن دیپلماتیک هند، کره جنوبی، انگلیس، آمریکا، سوئیس و آلمان نام بردهاند.
تنها در شهر ملبورن، دستکم ۹ مکان دیپلماتیک از این بستهها دریافت کردهاند.
اگرچه آتشنشانها و کادر درمانی به محلهای حادثه اعزام شدهاند؛ ظاهراً هیچ خطری هیأتهای دیپلماتیک را تهدید نمیکند.
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