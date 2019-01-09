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۱۹ دی ۱۳۹۷، ۸:۴۵

کنسولگری‎های خارجی در استرالیا بسته‎های مشکوک دریافت کردند

کنسولگری‎های خارجی در استرالیا بسته‎های مشکوک دریافت کردند

پلیس استرالیا از کشف بسته‎های مشکوک در شماری از اماکن دیپلماتیک کشورهای خارجی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، پلیس استرالیا از تحقیق پیرامون ارسال چند بسته مشکوک به کنسولگری‌ های کشورهای خارجی خبر داد که در ۲ شهر ملبورن و کانبرا مستقر هستند.

اگرچه نام اماکن دیپلماتیکی که این بسته‌ها را دریافت کرده‌اند، مشخص نیست؛ برخی گزارش‌ها از اماکن دیپلماتیک هند، کره جنوبی، انگلیس، آمریکا، سوئیس و آلمان نام برده‌اند.

تنها در شهر ملبورن، دستکم ۹ مکان دیپلماتیک از این بسته‌ها دریافت کرده‌اند.

اگرچه آتش‌نشان‌ها و کادر درمانی به محل‌های حادثه اعزام شده‌اند؛ ظاهراً هیچ خطری هیأت‌های دیپلماتیک را تهدید نمی‌کند.

کد مطلب 4507986
مریم خرمایی

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