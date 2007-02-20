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۱ اسفند ۱۳۸۵، ۱۲:۱۶

/ گزارش خبرنگار اعزامی مهر/

استقبال پرشور و گسترده مردم رشت از رئیس جمهور

استقبال پرشور و گسترده مردم رشت از رئیس جمهور

دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور در اولین دقایق ورود به استان گیلان در مسیر عزیمت به محل سخنرانی در جمع مردم رشت، مورد استقبال باشکوه و به یادماندنی مردم این شهر قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به گیلان ، درحال حاضر ازدحام بیش از حد مردم در مسیر حرکت رئیس جمهور از فرودگاه به ورزشگاه شهید عضدی رشت، موجب کندی حرکت کاروان همراه رئیس جمهور شده است.

گفتنی است، احاطه کردن اتومبیل رئیس جمهور توسط مردم، باعث توقف مکرر خودرو وی شده و احمدی نژاد به ابراز احساسات مردم پاسخ می دهد.

مردم تجمع کننده در مسیر حرکت رئیس جمهور شعار می دادند " صل علی محمد بوی رجایی آمد" ، " منادی عدل علی  به شهر ما خوش آمدی ".

همچنین مردم رشت تصاویری از امام خمینی (ره)، مقام معظم رهبری و رئیس جمهور در دستان خود دارند که در زیر آنها جملاتی درباره عدالت گستری و لزوم ایستادگی در مقابل استکبار جهانی نوشته شده است.

رئیس جمهور که صبح امروز به استان گیلان سفر کرده، تا دقایقی دیگر در ورزشگاه شهید عضدی رشت در جمع مردم این شهرستان سخنرانی خواهد کرد.

کد مطلب 450802

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