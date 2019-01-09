به گزارش خبرگزاری مهر، آخرین جلسه شورای سیاست‌گذاری بیست و ششمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران به منظور ارزیابی عملکرد برنامه های بیست و ششمین دوره هفته کتاب و همچنین نگاهی به دوره بعدی، دیروز سه‌شنبه۱۸ دی برگزار شد.

در ابتدای این جلسه، محسن جوادی معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: بازخوردهای خوبی از برگزاری این دوره از هفته کتاب دریافت کردیم که مدیون همکاری بخش‌های اجرایی، شورای سیاست‌گذاری و دستگاه‌های مختلف است. این بازخوردها به معنای عدم بازنگری برنامه‌های آینده نیست و باعث نمی‌شود نقدهای مکتوب را نشنویم و برای آنها فکری نکنیم. حوزه فرهنگ نیاز به پویایی دارد در این دوره موسسه خانه کتاب با هم افزایی دستگاه های مختلف برنامه های هفته کتاب را پی ریزی کرد.

وی افزود: هفته کتاب فرصت مغتنمی برای توجه دادن عموم مردم به سمت کتاب و کتابخوانی است که امیدواریم با فعالیت‌هایی که در این هفته انجام شده در حال و هوای کتاب تحول ایجاد کرده باشد؛ هرچند باید افق های بالاتری را در نظر بگیریم تا این تحولات منشا اتفاقات بزرگتری در آینده باشد.

در ادامه نیکنام حسینی‌پور مدیرعامل موسسه خانه کتاب گفت: نگاه ما در این دوره از هفته کتاب، ایجاد هم افزایی بین دستگاه‌های فرهنگی بود تا بتوانیم بخش‌های دولتی، تشکل‌ها، انجمن‌ها، نهاد و موسسات مختلف را با موضوع کتاب درگیر کنیم. به دنبال این امر، بیش از ۶۰ نهاد و سازمان در ستاد اجرایی هفته کتاب مشارکت داشتند. عدالت توزیعی و توجه به شعار وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در راستای «ایران، تهران نیست» یکی دیگر از اهداف ما در این دوره بود که به دنبال آن، نگاه ویژه‌ای به استان‌ها به ویژه استان‌های دارای تنوع مذاهب و اقوام داشتیم و برنامه «اعزام ۴۰ نویسنده به ۴۰ شهر» با همکاری انجمن نویسندگان کودک و نوجوان برای تحقق این هدف اجرایی شد.

مدیرعامل موسسه خانه کتاب، ادامه داد: استفاده از ظرفیت های مردمی و دوری از دولتی شدن هفته کتاب را در دستور کار قرار دادیم. بنابراین از مشارکت انجمن ها، تشکل ها و نهادهای مختلف حوزه کتاب در برگزاری هفته کتاب استقبال کردیم تا آنها برنامه ها را اجرا و ما پشتیبانی کنیم.

حسینی پور ادامه داد: در بیست و ششمین دوره هفته کتاب سعی کردیم از تجربه‌های دوره‌های گذشته استفاده کنیم. اما بسیاری از این تجربه‌ها مستندسازی نشده بود. بنابراین بیست و پنج دوره پیشین هفته کتاب در قالب کتاب «برگ نامه» مستندسازی شد و فایل الکترونیک آن بر روی سایت خانه کتاب قرار گرفت چرا که در نسخه محدود چاپ شد. افزون بر این تلاش کردیم از تجربه‌های دبیران پیشین هفته کتاب استفاده کنیم. همچنین، با راه‌اندازی سایت هفته کتاب، از ظرفیت فضای الکترونیک استفاده کردیم و گزارش‌ها و فعالیت‌هایی که نهادهای مختلف انجام دادند در سایت هفته کتاب بارگذاری شد. برای استان ها هم این امکان فراهم شد تا برنامه‌ها و فعالیت‌های خود را در این سایت قرار دهند. برای تحقق شفاف‌سازی مالی، هزینه‌های مالی برگزاری جشنواره‌ها، مسابقه‌ها و طرح‌های فصلی یارانه خرید کتاب در هفته کتاب اعلام شده است.

وی در پایان گفت: بخش عمده‌ای از تلاش برای تحقق شعار حال خوش خواندن را نتیجه تلاش‌های صدا و سیما، رسانه‌های مکتوب و خبرگزاری‌ها می‌دانیم. در این دوره، صدا و سیما بدون مزد و منت برنامه‌های متنوعی برای هفته کتاب برگزار کرد. همچنین، رادیو فرهنگ در ایام برگزاری هفته کتاب در موسسه خانه کتاب مستقر شد و صدا و سیمای استانی نیز مشارکت خوبی در برگزاری هفته کتاب داشت.

داریوش رضوانی مشاور معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم در این نشست با بیان اینکه در بیست و ششمین دوره هفته کتاب شاهد رشد و پیشرفت کمی و کیفی و همگرایی دستگاه‌های مختلف در اجرای برنامه‌ها بودیم، گفت: در این دوره از هفته کتاب با بهره‌گیری از تجربه‌های پیشکسوتان این حوزه، همگرایی و همراهی دستگاه‌های اجرایی به ویژه نهادها و سازمان های فعال در حوزه کتاب شاهد برگزاری باشکوه هفته کتاب بودیم. برای تدوین سیاست های این رویدادفرهنگی باید ریل‌گذاری کنیم و به ارزیابی فعالیت‌ها و برنامه‌ها بپردازیم تا هفته کتاب سال‌های آتی را با برنامه‌ریزی بهتر برگزار کنیم.

غلامرضا امیرخانی معاون سازمان اسناد و کتابخانه ملی به‌عنوان سخنران بعدی، با بیان اینکه در هفته کتاب امسال از ریخت و پاش‌های غیرضروری جلوگیری شد، گفت: تنوع برنامه‌ها از دیگر ویژگی این دوره از هفته کتاب بود. متاسفانه در تعداد زیادی از خانه‌ها کتابی به جز کتاب‌های درسی در قفسه کتابخانه‌های نمی‌بینیم در صورتی‌که توجه به کتاب و کتابخوانی باید از سنین کودکی در کودکان تقویت شود تا آنها در آینده کتابخوان شوند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌عنوان متولی کتاب و کتابخوانی باید برای این موضوع راهکار مناسبی پیدا کند.

در ادامه این برنامه، حجت الاسلام والمسلمین سید علی عماد رئیس کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که نگاه مثبت و امیدوارکننده‌ای نسبت به هفته کتاب وجود دارد، گفت: همانند طرح آمایش سرزمینی، فهرستی از ظرفیت‌ها و وضعیت نهادها، سازمان و دستگاه‌های علمی و آموزشی کشور در زمینه هفته کتاب تهیه شود تا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، موسسه خانه کتاب، کتابخانه ملی، نهادکتابخانه عمومی کشور و سایر نهادها برای انجام برنامه‌های زیرساختی از آنها استفاده و سهم هر نهاد و دستگاه را مشخص کنند. ارتباط نویسندگان و مخاطبان باید در سطوح مختلف علمی گسترش پیدا کند و نویسندگان و اهالی قلم استانی نیز باید در مرکز توجه قرار بگیرند.

وی گفت: ظرفیت خوبی در حوزه علمیه کشور وجود دارد که می‌توان از آن برای هفته کتاب استفاده کرد. در حوزه علمیه ۳۰۰ گروه جهادی تبلیغی داریم که به‌صورت خودجوش فعالیت می‌کنند و هرکدام به مناطق مختلف کشور سفر می‌کنند و تامین هزینه این برنامه‌ها نیز با خودشان یا همیاری خیران است.

در ادامه، فریدون عموزاده خلیلی با بیان اینکه اتفاقات و برنامه‌های هفته کتاب متناسب و منطبق با شعار «حال خوش خواندن» بود، گفت: شعار هفته کتاب درونی شد و در لایه‌های اجتماعی برنامه‌های هفته کتاب خود را نشان داد. برنامه اعزام «۴۰ نویسنده به ۴۰ شهر» با هماهنگی آموزش و پرورش در مدارس چهل شهر اجرا شد تا حال خوش خواندن را برای دانش آموزان نقل کنند. متاسفانه در کشور ما بین نویسنده و مخاطب دیوار وجود دارد اما در بیست و ششمین هفته کتاب، نویسنده‌ها و مخاطبان با هم دیدار کردند. این دیدار هم به نفع نویسنده است و هم به نفع مخاطب. اعزام نویسنده به شهرهایی که تنوع مذهبی در آنجا وجود دارد نیز از دیگر اتفاقات این دوره از هفته کتاب بود. به عبارتی، حس خوب خواندن در نویسنده‌ها نیز ایجاد شد.

حسین ازهری مدیرعامل موسسه منادی تربیت هم با بیان این‌که جای خالی توجه به نویسندگان نوقلم در هفته کتاب احساس می‌شود، گفت: هر سال بیش از دو هزار دانش‌آموز نوقلم به جامعه اضافه می‌شوند که پیشنهاد می‌کنم موسسه خانه کتاب برای آنها برنامه‌ریزی مناسبی داشته باشد. ما دانش‌آموزانی داشتیم که کتاب نوشتند و آن را چاپ و توزیع کردند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای حمایت از این دانش آموزان نوقلم می‌تواند پایگاهی راه‌اندازی کند.

دبیرخانه هفته کتاب باید در طول سال فعال باشد

محسن رضایی دبیر پیشین هفته کتاب نیز در این نشست گفت: با توجه به فراز و نشیب‌هایی که هفته کتاب در چند سال اخیر شاهد آن بود، در این دوره موسسه خانه کتاب سراسر انگیزه بود. من همیشه معتقدم در ایران نباید نگران بودجه و هزینه‌های مالی بود چرا که هرجا انگیزه کار، طرح و برنامه وجود داشته باشد هزینه‌های مالی تامین می‌شود و نباید منتظر بودجه آن شد.

رضایی ادامه داد: در دوره‌های گذشته شاید برنامه‌های زیادی در هفته کتاب برگزار شده باشد اما در این دوره با داشتن شورای سیاست گذاری، ستاد اجرایی، شورای مشورتی و کمیته‌های فرعی، برنامه‌ها به‌صورت هدفمند پیش رفت. همزمانی هفته کتاب با هفته وحدت باعث شد دفتر مجامع، تشکل‌ها و فعالیت‌های فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برنامه‌هایی برگزار و در شهرهایی که هموطنان اهل تسنن حضور داشتند برنامه‌هایی را اجرا کردند.

وی پیشنهاد کرد: دبیرخانه هفته کتاب باید در طول سال فعال باشد به این معنا که سیاست‌های فرهنگی در حوزه کتاب را با دستگاه‌های مختلف هماهنگ کند. همچنین باید برنامه‌هایی در مدارس برگزار کنیم تا به‌صورت زیربنایی، سن کتابخوانی را از کودکی در جامعه نهادینه کنیم.

عیسی علیزاده معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی با بیان این‌که در بیست و پنجمین دوره جایزه کتاب سال دانشجویی از رضا داوری اردکانی استاد فلسفه تقدیر شد، گفت: در این دوره جایزه کتاب سال دانشجویی، ۶۳۹ اثر در شش گروه به دبیرخانه ارسال شد. آثار ارسالی از کیفیت قابل قبولی برخوردار بودند اما معمولا دانشجویان علاقمنداند پایان‌نامه‌های خود را به کتاب تبدیل کنند و آثار نشان می‌دهد دانشجویان از تالیف به سمت ترجمه می‌روند.

در پایان این جلسه، از اعضای شورای سیاست گذاری بیست و ششمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با اهدای لوح، تقدیر شد.