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۱۹ دی ۱۳۹۷، ۹:۵۴

معاون استاندار کرمان عنوان کرد:

توقف ساخت و سازهای منطقه ده بالا تا بررسی مستندات ارتش

توقف ساخت و سازهای منطقه ده بالا تا بررسی مستندات ارتش

کرمان - معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان گفت: در نشست با قرارگاه منطقه‌ای ارتش جنوب شرق، مقرر شد تا عملیات ساخت و سازهای منطقه ده بالا تا حصول نتیجه بررسی مستندات متوقف بماند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری کرمان، پیرو ساخت و سازهای ارتش در مجاورت محدوده قانونی شهر کرمان، نشستی با حضور معاون عمرانی استاندار، فرمانده قرارگاه منطقه‌ای ارتش جنوب شرق، شهردار کرمان و نماینده فرمانداری در محل دفتر معاونت عمرانی استانداری برگزار و پس از بررسی ابعاد مختلف در این خصوص تصمیمات لازم اتخاذ شد.

سیدمصطفی آیت‌اللهی موسوی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان در این رابطه اظهار داشت: پس از بحث و گفت‌وگوها، مقرر شد تا قرارگاه منطقه‌ای جنوب شرق ارتش تمام مدارک و مستندات مربوط به تقاضای خود را برای بررسی و اقدام بعدی به شهرداری کرمان ارسال کنند.

وی افزود: تا بررسی مدارک و اخذ مجوزهای قانونی، انجام اقدامات اجرایی در خصوص ساخت و ساز فعلا متوقف می‌شود تا رسیدگی‌های قانونی انجام شود.

به گفته فرمانده قرارگاه منطقه‌ای ارتش جنوب شرق عملیات ساخت ۱۰ هزار واحد سازمانی در کشور در حال اجرا است که ۴۰۰ واحد در کرمان ساخته می‌شود.

وی با اشاره به آغاز عملیات ساخت واحدهای سازمانی ارتش در کرمان عنوان کرد: در زمینه ساخت و سازها، تابع قانون و مقررات هستیم.

کد مطلب 4508110

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