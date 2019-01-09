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۱۹ دی ۱۳۹۷، ۹:۵۶

رونمایی از نخستین قالیچه های محرابی دوره قاجار در برج میلاد

رونمایی از نخستین قالیچه های محرابی دوره قاجار در برج میلاد

نمایشگاه رونمایی از فرش، قالیچه و پته دوزی های تاریخ ایران که برای نخستین بار است در معرض دید عموم قرار می گیرد، با عنوان دروازه های بهشت از ۲۰ دی ماه در برج میلاد برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برج میلاد، در این نمایشگاه ۱۶ تخته قالیچه و فرش محرابی و تعدادی پته دوزی های تاریخی مربوط  به دوره قاجار و پهلوی اول برای نخستین بار در معرض دید عموم قرار می گیرد.

نمایشگاه "دروازه های بهشت" با مشارکت برج میلاد و موزه های بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی از ۲۰ الی ۲۸ دی ماه در گالری شرقی یادمان ملی ایرانیان برگزار می شود.

ویژگی اصلی فرش های رونمایی شده که متعلق به گنجینه بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی است، محرابی بودن این فرش هاست که مربوط به دست بافته های هنرمندان از شهرهای تهران، تبریز،کاشان، اصفهان و نجف آباد است.

علاقه مندان می توانند برای بازدید این نمایشگاه  از ساعت ۱۰ الی ۲۱ به گالری شرقی برج میلاد واقع در گذرگاه این مجموعه مراجعه کنند.

کد مطلب 4508128
فاطمه کریمی

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