رونمایی از نخستین قالیچه های محرابی دوره قاجار در برج میلاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برج میلاد، در این نمایشگاه ۱۶ تخته قالیچه و فرش محرابی و تعدادی پته دوزی های تاریخی مربوط به دوره قاجار و پهلوی اول برای نخستین بار در معرض دید عموم قرار می گیرد.

نمایشگاه "دروازه های بهشت" با مشارکت برج میلاد و موزه های بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی از ۲۰ الی ۲۸ دی ماه در گالری شرقی یادمان ملی ایرانیان برگزار می شود.

ویژگی اصلی فرش های رونمایی شده که متعلق به گنجینه بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی است، محرابی بودن این فرش هاست که مربوط به دست بافته های هنرمندان از شهرهای تهران، تبریز،کاشان، اصفهان و نجف آباد است.

علاقه مندان می توانند برای بازدید این نمایشگاه از ساعت ۱۰ الی ۲۱ به گالری شرقی برج میلاد واقع در گذرگاه این مجموعه مراجعه کنند.