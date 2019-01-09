پیشرفت ۹۰ درصدی ۱۶ پروژه آبخیزداری استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا زکی زاده صبح چهارشنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران حاضر در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران افزود: امسال با اعتباری حدود ۱۵ میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی ۱۶ پروژه در ۷ شهرستان و ۱۶ حوزه آبخیز به مرحله اجرا درآمده است.

وی به اثر بخشی اجرای این پروژه ها اشاره کرد و اظهار داشت: اجرای این پروژه ها از اثر بخشی بالائی برخوردار بوده به طوری که با بارش های رگباری و جریانات سیلابی که اخیراً در سطح استان تهران داشتیم شاهد کاهش و کنترل سیلاب و مهار روان آب ها در مناطقی که پروژه های آبخیزداری اجرا شده است بوده ایم.

وی با بیان اینکه تفاهم نامه ای درخصوص همکاری و مشارکت برای اجرای پروژه های آبخیزداری بین استانداری تهران و رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور به امضاء رسیده است افزود: بر اساس این تفاهم نامه مقرر شده است که ۳۰ میلیارد تومان از سوی استانداری تهران و ۳۰ میلیارد تومان نیز سازمان جنگل ها برای اجرای پروژه های آبخیزداری در اختیار منابع طبیعی استان تهران قرار گیرد.

معاون آبخیزداری استان تهران تأکید کرد: با توجه به تغییر اقلیم و پیش بینی بارش های رگباری در فصل بهار تداوم اجرای پروژه های آبخیزداری در حوزه های آبخیز این استان ضرورتی اجتناب ناپذیر است که امیدواریم با تأمین اعتبارات لازم شاهد اجرای پروژه های آبخیزداری و آبخوان داری در سطح استان تهران باشیم.