" مهدی علی رازی " نویسنده عراقی خودکشی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از بخش کردی سایت پامنیر کردستان عراق، هنوز دلیل خودکشی این رمان نویس عراقی مشخص نشده است.

جسد بی جان او که در سه ماه اخیر در سوریه اقامت داشت، غروب روز یکشنبه درحالی که طناب دار به گردن داشت، در منزل شخصی اش در دمشق یافت شد.

مهدی علی رازی در سال 1951 در شهر عمار در نزدیکی بغداد به دنیا آمد. او کار روزنامه نگاری اش را با روزنامه "الجمهوریه" آغاز کرد، اما به دلیل نارضایتی از وجود اختناق و سانسور در حکومت بعث عراق، در اواخر دهه 70 میلادی روانه بیروت پایتخت لبنان شد و در سه ماه اخیر نیز در دمشق اقامت داشت.

این نویسنده عراقی مدتی نیز در آمریکا به سر برد و رمان "ساز شکنجه گری" او توانست جوایز مختلفی را از آن خود کند. او پس از فروپاشی رژیم بعث عراق به کشورش بازگشت و مقالاتش را در روزنامه "الصباح" به چاپ می رساند.

