میانگین فرسایش خاک استان سه برابر کشوراست/توزیع۵۷۰آبگرمکن خورشیدی

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین حکمتیان پیش از ظهر چهارشنبه در نشست با خبرنگاران، افزود: کوهستانی بودن، تخریب های فرسایشی و نوع غیر اصولی الگوی شخم اراضی نیز عاملی برای فرسایش خاک بوده و در همین راستا هدفگذاری های مختلفی برای جلوگیری از فرسایش خاک انجام شده است.

حکمتیان با بیان اینکه عملیات آبخبزداری در سطوح مختلف استان اجرایی شده است، ابراز داشت: طی چهار دهه اخیر عملیات مکانیکی در سطح استان بیش از ۲ میلیون و ۴۲۲ هزار متر مکعب و عملیات بیولوژیک و مدیریتی در ۳۰۸ هزار هکتار بوده است.

حکمتیان افزود: برای سال جاری نیز با پوشش مناطق هدف اقدامات موثری اجرایی خواهد شد.

حکمتیان با بیان اینکه گاها عملیات های بیولوژیکی با مخالفت مردم روبه رو می شوتد، ابراز داشت: نقش رسانه ها در تبیین مزایای این طرح برای جامعه محسوس است و باید از این ظرفیت برای آگاهی بخشی به جامعه هدف استفاده شود.

حکمتیان تصریح کرد: یکی از هدفگذاری های ما این است که رسانه ها اهداف و الگوهای نگه داری و حفظ منالع طبیعی را در سطح جامعه تبیین کنند.

حکمتیان از اجرای ۳۸هزار هکتار کشت گیاهان دارویی در سطح استان طی ۴ دهه اخیر خبر داد و بیان کرد: اولین خروجی این مهم اشتغال زایی بوده و همچنین جلوگیری از مهاجرت از دیگر ظرفیت های این حوزه است.

مدیرکل منابع طبیعی شکل گیری احیای مناطق را از اهم ظرفیت های کشت گیاهان دارویی، دانست و گفت: در مناطق با محوریت کشت گیاهان دارویی آتش سوزی ها به شدت کاهش پیدا کرده و زمینه حفاظت مردم محور آن نیز عملیاتی شده است.

حکمتیان خاطرنشان کرد: طی چهار دهه اخیر توسعه بادام کاری نیز در سطح ۳۷ هزار هکتار از منابع استان شکل گرفته است و کاشت ۲۰ میلیون اصله نهال نیز عملیاتی شده ایت.

وی افزود: همچنین ۵۱ هزار هکتار جنگل کاری نیز محقق شده است.

هدفگذاری توزیع ۵۰۰ آبگرمکن خورشیدی

حکمتیان با اشاره به استفاده از انرژی های پاک و توزیع آبگرمکن خورشیدی در مناطق هدف، گفت: بازده این مهم بسیار مناسب بوده و به نوعی ۴۰ درصد کاهش قطع درختان را داشته است.

حکمتیان با بیان اینکه ۵۷۰ آبگرمکن خورشیدی از سال ۹۲ تاکنون در مناطق هدف توزیع شده است، بیان داشت: برای سال ۹۷ تا پایان ۹۸ نیز توزیع ۵۰۰ آبگرمکن خورشیدی عملیاتی می شود.

حکمتیان همچنین با تاکید بر هدفگذاری آموزشی و ترویجی، ابراز داشت: این فعالیت ها در ۱۴ حوزه پوششی توسط تسهیل گران در حال اجرا بوده و برنامه ریزی هایی در این محور نیز احرایی خواهد شد.

مدیرکل منابع طبیعی استان از انعقاد تفاهم نامه با سازمان محیط زیست استان خبر داد و گفت: ارتقای تعامل و پوشش بهتر هدفگذاری ها در مناطق هدف از جمله خروجی های این تفاهم نامه است.

وی افزود: امید است در قالب این طرح بهبود و احیای منابع وظرفیت های طبیعی را داشته باشیم.

وجود ۴۰ هزار هکتار بیابان در استان

حکمتیان از پیگیری برای جذب ۹۵۰ میلیون تومان برای جلوگیری از بیابان زایی و کنترل شرایط خبر داد و گفت: تغییرات اقلیمی، کم بارشی و ریزگردها عاملی برای بروز بیابان زایی بوده است.

وی افزود: ۴۰هزار هکتار زمین با تعریف بیابان در استان وجود دارد و برنامه هایی برای احیا و کنترل شرایط وجود دارد.

حکمتیان با اشاره به کاهش میزان آتش سوزی ها در استان به نسبت مدت زمان سال قبل، گفت: اقدامات مناسبی در این بخش عملیاتی شده است.