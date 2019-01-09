۷ نفر در پرونده آتش سوزی مدرسه زاهدان مقصر شناخته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری قوه قضاییه، حجت الاسلام علی موحدی راد اظهار داشت: بر اساس بررسی‌های انجام شده و گزارش کارشناس رسمی قوه قضاییه در پرونده آتش سوزی مدرسه اسوه حسنه زاهدان ۵۰ درصد مدیر مدرسه و ۲ نفر از عوامل داخلی مدرسه و ۵۰ درصد چهار نفر از مدیران ناحیه ۲ آموزش و پرورش مقصر وقوع حادثه اعلام شدند.

وی ادامه داد: متهمان پس از تفهیم اتهام با قرار وثیقه آزاد شدند و آموزش و پرورش از طریق بیمه دیه دانش آموزان را پرداخت کرد.

دادستان زاهدان از اعتراض اولیاء دم و متهمان به کارشناسی، خبر داد و افزود: افراد نامبرده درخواست ارجاع به هیات کارشناسی کرده اند که این درخواست مورد بررسی قرار خواهد گرفت.