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۱۹ دی ۱۳۹۷، ۱۰:۱۹

دادستان زاهدان:

۷ نفر در پرونده آتش سوزی مدرسه زاهدان مقصر شناخته شدند

۷ نفر در پرونده آتش سوزی مدرسه زاهدان مقصر شناخته شدند

زاهدان - دادستان عمومی و انقلاب مرکز سیستان و بلوچستان گفت: ۷ نفر در پرونده آتش سوزی مدرسه دخترانه غیرانتفاعی «اسوه حسنه» زاهدان مقصر شناخته شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری قوه قضاییه، حجت الاسلام علی موحدی راد اظهار داشت: بر اساس بررسی‌های انجام شده و گزارش کارشناس رسمی قوه قضاییه در پرونده آتش سوزی مدرسه اسوه حسنه زاهدان ۵۰ درصد مدیر مدرسه و ۲ نفر از عوامل داخلی مدرسه و ۵۰ درصد چهار نفر از مدیران ناحیه ۲ آموزش و پرورش مقصر وقوع حادثه اعلام شدند.

وی ادامه داد: متهمان پس از تفهیم اتهام با قرار وثیقه آزاد شدند و آموزش و پرورش از طریق بیمه دیه دانش آموزان را پرداخت کرد.

دادستان زاهدان از اعتراض اولیاء دم و متهمان به کارشناسی، خبر داد و افزود: افراد نامبرده درخواست ارجاع به هیات کارشناسی کرده اند که این درخواست مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 4508168

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