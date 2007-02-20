طراحی سیستم جدید لیزری کشف مواد مخدر و منفجره

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان در سراسر جهان در تلاش هستند تا از پرتوهایی موسوم به terahertz که در حقیقت از جنس طیف الکترومغناطیسی هستند، استفاده کنند تا به اسکن مسافران سفرهای هوایی و محموله همراهشان پرداخته و بدین ترتیب امکان وقوع حملاتی همچون حملات تروریستی کاهش یابد.

کشف مواد مخدر و منفجره از مهمترین اهداف دانشمندان در طراحی و ساخت چنین سیستم پیشرفته ای است.

این پرتوها به طرز مخصوصی جذب می شوند، یعنی می توانند درون لباس، کاغذ، چرم، پلاستیک، چوب و سرامیک را بدون وارد آوردن آسیبی به بافت ها مشاهده کنند و اطلاعات کاملی در اختیار کنترل کننده ها قرار دهند.

بر اساس گزارش تکنولوژی ریویو، این پرتوها همچون پرتوهای ایکس نفوذ نمی کنند اما در عین حال از مزیت مهمی همچون عدم وارد آوردن آسیب بر بافت های زنده برخوردار هستند.

از دیگر مزایای این پرتوها، توانایی در خواندن امضاهای طیف نگاری است و حتی می توان به توانایی نظیر تشخیص تفاوت ها میان مواد مختلف اما شبیه به هم مثل ژل مو و مواد انفجاری اشاره کرد.

این دستاورد جدید محصول بررسی های طولانی مدت یکی از اساتید برجسته دانشگاه MIT برای حل مشکلات مربوط به سیستم های فعلی شناسایی در فردگاه هاست. Qing Hu مدعی است که سیستم جدیدش از ضریب دقت بالایی برخوردار است.