دمای هوا ۸ درجه کاهش می یابد/کاهش محسوس دما

مهدی صابری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت سامانه بارشی امروز در سطح استان اظهارداشت: هم اکنون بارش برف در ارومیه و سایر شهرهای استان آغاز شده و شدت بارشها در ارتفاعات مرزی مرکز و جنوب غرب استان پیش بینی می شود.

وی ادامه داد: با توجه به بارش برف همراه با وزش باد نسبتا شدید طی امروز چهارشنبه بویژه در مناطق جنوبی و مرکزی استان شاهد کولاک برف، کاهش دید و اخلال در تردد جاده ای خواهیم بود.

صابری خاطرنشان کرد: با تقویت سامانه بارشی طی امروز چهارشنبه در اغلب نقاط استان بشکل گشترده شاهد بارش عمدتا برف هستیم ولی این سامانه اواخر وقت امروز از استان خارج می شود.

رئیس اداره پیش بینی هواشناسی آذربایجان غربی میزان بارندگی ثبت شده طی ۲۴ ساعت گذشته در استان را پیرانشهر ۱۸.۱، سردشت ۴.۲، اشنویه ۴.۱، تکاب ۲.۶، نقده ۳.۲، بوکان ۱.۲، مهاباد ۰.۳، شاهین دژ ۰.۸ میلیمتر عنوان کرد.

صابری با هشدار نسبت به بالا آمدن آب رودخانه ها گفت: با توجه به بارش برف و باران در استان احتمال بالا آمدن آب رودخانه ها پیش بینی می شود که در این راستا توصیه می شود ضمن خودداری از تردد در حاشیه رودخانه نقاط ایمنی رعایت شود.