کارگاه توانمندسازی آموزگاران شهرستان گناوه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر غلامی معاون پژوهش توسعه و نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر صبح چهارشنبه گفت: کیفیت آموزش و پرورش در استان بوشهر خوب و مطلوب است و برگزاری این کارگاه ها به معنی ندانستن آموزگاران نیست بلکه دانش افزایی و به روز شدن آنها را به همراه دارد.

وی افزود: اولیا باید همراه و همگام با آموزش و پرورش و معلمان باشند این همراهی باید در دوره ابتدایی که ارزش محور است بیشتر باشد و درب مدارس برای مشارکت تربیتی و پرورشی برای اولیا همیشه باز است.

اسکندر احمدی مدیر آموزش و پرورش شهرستان گناوه گفت: هدف از برگزاری چنین کارگاه‌هایی صرفاً دانش افزایی, بروز بودن آموزگاران و ساده شدن آموزش است و در پایان حاصل و نتیجه این کارگاه‌ها را در کلاس های درس خواهیم دید.

وی افزود: آموزش و پرورش گناوه به همه جنبه‌ها امر تعلیم و تربیت توجه دارد در ماه گذشته دوازده کارگاه آسیب های اجتماعی در دوازده مدرسه برگزار شد و در دی ماه نیز با حضور دکتر بهزاد قباخلو مولف کتاب های ریاضی سعی در دانش افزایی آموزگاران داشته ایم.

مدیر آموزش و پرورش گناوه اظهار داشت: در ادامه سال جاری نیز کارگاه های دانش افزایی و توانمندسازی آموزگاران را برای کتاب های علوم و فارسی دوره ابتدایی با حضور مولفین کشوری به شهرستان برگزار خواهیم کرد.

وی بیان داشت: در بهمن ماه نیز در چند نوبت مشاورین کنکور و مشاور پیشگیری از آسیب های اجتماعی را از مرکز کشور به شهرستان خواهیم آورد تا در زمینه کنکور نیز بتوانیم کمک شایانی به دانش آموزان داشته باشیم همچنین برنامه های خوب و مطلوبی به مناسبت دهه فجر و پیروزی انقلاب اسلامی برگزارخواهیم کرد.

احمدی گفت: آموزش و پرورش گناوه در تمامی زمینه های تربیتی, پرورشی, مذهبی, ورزشی و آموزشی کلاس های متعددی را در طول سال برگزار می کند و این کارگاه‌ها می‌تواند به آموزگاران، دبیران و دانش آموزان کمک قابل توجهی داشته باشد.