کشور نیازمند انقلاب اقتصادی است/ تولید باید در دست بخش خصوصی باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی صبح چهارشنبه در درس خارج فقه در مسجد اعظم قم به روایتی از نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم اشاره کرد و گفت: حضرت فرمودند: «مَا عَالَ مَنِ اقْتَصَدَ/ کسی که در هزینه کردن اعتدال پیشه کند هرگز فقیر نخواهد شد».

وی ابراز داشت: اقتصاد به معنای میانه‌روی است؛ مشکل این است که برخی از انسان‌ها میانه‌روی نداشته و هماهنگ با دریافتی‌های خود، خرج نمی‌کنند، مفهوم این روایت، همان اقتصاد مقاومتی است که رهبر انقلاب نیز کرارا به آن اشاره کرده و متأسفانه گوش بدهکار وجود ندارد.

استاد سطوح عالی حوزه در پاسخ به این سؤال که چرا اقتصاد کشور ما به این مقدار پیچیده شده است،‌ گفت: دلیل این است که اکثریت بودجه دولت خرج حقوق بگیران می‌شود؛ امروز سهم تولید در کشور کم است و باید تقویت شود.

وی تصریح کرد: افراد مطلع نقل کرده‌اند که ژاپن با ۱۲۰ میلیون نفر، ۳۰۰ هزار نفر شاغل دولتی دارد؛ اما کشور ما با ۸۰ میلیون ایرانی، ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر کارمند دارد که ۱۰ برابر کشور ژاپن است.

آیت الله مکارم شیرازی با بیان این مطلب که وقتی اکثر بودجه کشور خرج حقوق شود، چیزی برای تولید نخواهیم داشت، اظهار داشت: در طرف مقابل اگر بخواهیم حقوق بگیران را نیز کم کنیم، باز هم به مشکل خواهیم خورد؛ تنها راه حل این مشکل این است که تولید را زیاد کرده و کارمندان اضافی را به بخش تولید کشور بفرستیم.

تولید باید در دست بخش خصوصی باشد

وی با بیان این مطلب که تا تولید در دست بخش خصوصی نباشد، به جایی نمی‌رسد، ابراز داشت: در تولید بخش‌های دولتی، درآمدها کمتر از هزینه‌هاست؛ اما در بخش خصوصی برعکس است؛ البته خصوصی سازی هم تبدیل به شعار در کشور شده است؛ یک عده از دولتی‌ها شرکتی برای خود درست کرده و آن بخش تولیدی دولتی را خصوصی می‌کنند که در نهایت تبدیل به خصولتی می‌شود؛ یعنی هم خصوصی است؛ هم دولتی.

این مرجع تقلید با تأکید بر اینکه نیازمند انقلاب اقتصادی در کشور هستیم، گفت: ما در کشور انقلاب سیاسی در کشور داشته‌ایم؛ انقلاب فرهنگی هم تا اندازه‌ای شده است؛ اما انقلاب اقتصادی نشده و باید به این سمت حرکت کنیم.

وی در بخش دیگر از سخنان خود به یکی از مسائل شرعی که در فضای مجازی با حاشیه‌هایی همراه بوده است، اشاره کرد و گفت: برخی می‌گویند اگر مادربزرگ بچه‌ای، بچه را شیر دهد، مادر اصلی این بچه در خانه شوهر حرام ابدی می‌شود؛ ما درباره این مسئله مطالعه زیادی کرده و به این نتیجه رسیدیم که موجب حرام ابدی نمی‌شود.

آیت الله مکارم شیرازی تصریح کرد: ادله قانع کننده و کافی برای حرمت ابدی نداریم؛ در بعضی از روایات استدلال به حرمت شده؛ اما معارض هم وجود دارد؛ همچنین شهرت فتوایی برخلاف فتوای ماست؛ اما ما گفته‌ایم که موجب حرام ابدی نمی‌شود.

وی بیان داشت: نکته‌ای که باید در این موضوع به آن توجه شود، آن است که سرچشمه بسیاری از فتاوای مشهور، احتیاط است و موضوع لا ینکح أبوالمرتضع فی اولاد صاحب اللبن برای آنجایی است که قبل از ازدواج باشد.