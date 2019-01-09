مخالفت سنای آمریکا با تحریم جدید سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، اختلافات میان دموکرات های آمریکا با «دونالد ترامپ» رئیس جمهور، در مورد تعطیلی دولت فدرال موجب شد تا سناتورهای این حزب به پیش نویس طرح اعمال تحریم های جدید علیه سوریه رای مخالف بدهند.

سناتورهای دموکرات اعلام کرده اند تا زمانی که تکلیف تعطیلی دولت فدرال روشن نشود آنها به هیچ طرح دیگری رای نخواهند داد.

علاوه بر این موضوع تداوم اختلافات سیاسی داخلی در کنگره آمریکا که به تعطیلی دولت فدرال انجامیده، روز سه شنبه یک قربانی دیگر داشت: طرح تقویت حمایت آمریکا از متحدان خاورمیانه ای در کسب آراء لازم در سنا شکست خورد.

این قانون همچنین شامل طرحی می شد که برای شهروندان آمریکایی که اسرائیل را تحریم می کنند، مجازات در نظر می گرفت.

در واقع سند «تقویت امنیت آمریکا در خاورمیانه» با کسب ۵۶ رأی موافق در برابر ۴۴ رأی مخالف از کسب آرای لازم برای تصویب- ۶۰ رأی موافق- بازماند.

گفتنی است که اکثریت دموکراتهای مجلس سنا متعهد شده اند تا زمانی که لایحه ای برای پایان دادن به تعطیلی دولت فدرال به رأی گذاشته نشود، از تصویب تمام لوایح مجلس سنا ممانعت کنند.

به رغم آنکه جمهوریخواهان توانستند در انتخابات نوامبر گذشته اکثریت کرسی های مجلس سنا را- ۵۳ کرسی در برابر ۴۷ کرسی دموکراتها- در اختیار بگیرند، اما هنوز برای پیشبرد لوایح پیشنهادی خود به هفت رأی موافق دموکراتها نیازمندند.