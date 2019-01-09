به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو، مرحله سوم بیست و هشتمین دوره رقابت‌های لیگ برتر واترپلو کشور از چهارشنبه (۲۶ دی ماه) آغاز خواهد شد. مرحله دوم این رقابت‌ها پنجم الی هفتم دی ماه به میزبانی دو تیم رعد پدافند هوایی و نوفلاح در تهران پیگیری شد که در پایان این مرحله تیم های سایپا و دانشگاه آزاد اسلامی به ترتیب در جایگاه نخست گروه‌های A و B قرار گرفتند.

طبق اعلام کمیته فنی واترپلو مرحله سوم این مسابقات ۲۶ الی ۲۸ دی ماه در گروه A به میزبانی تیم نفت امیدیه در استخر بین المللی ۹ دی مجموعه ورزشی شهید شیرودی تهران و در گروه B به میزبانی تیم زنجان در استخر شهید شهبازی زنجان برگزار می‌شود.

گروه A: نفت امیدیه، سایپا، نفت و گاز گچساران ، استخر نوفلاح

گروه B: دانشگاه آزاد اسلامی، رعد پدافند هوایی، نماینده زنجان

* برنامه دیدارهای گروه A به میزبانی نفت امیدیه؛

چهارشنبه ۲۶ دی ماه

نفت و گاز گچساران ـ نفت امیدیه/ ساعت ۱۰:۰۰

سایپا تهران ـ استخر نو فلاح/ ساعت ۱۱:۳۰

پنج شنبه ۲۷ دی ماه

نفت امیدیه ـ سایپا تهران/ ساعت ۱۴:۰۰

استخر نو فلاح ـ نفت و گاز گچساران/ ساعت ۱۵:۳۰



جمعه ۲۸ دی ماه

نفت امیدیه ـ استخر نو فلاح/ ساعت ۱۴:۰۰

سایپا تهران ـ نفت و گاز گچساران/ ساعت ۱۵:۳۰

* برنامه دیدارهای گروه Bبه میزبانی زنجان؛

پنج شنبه ۲۷ دی ماه

نماینده زنجان ـ رعد پدافند هوایی/ ساعت ۱۸:۰۰



جمعه ۲۸ دی ماه

نماینده زنجان ـ دانشگاه آزاد/ ساعت ۹:۰۰

دانشگاه آزاد ـ رعد پدافند هوایی/ ساعت ۱۴:۳۰