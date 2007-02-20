شهرداری حتی یک ریال هزینه فاقد سند ندارد / 260 هزار نفر وام ازدواج شهرداری را گرفته اند

به گزارش خبرنگار مهر ، دکتر حسین پورزرندی در جلسه امروز شورای شهر تهران که به افزایش 57 میلیاردی بودجه جاری شهرداری تهران اختصاص داشت ، گفت: افزایش حقوق و دستمزد به صورت عادی در سالهای گذشته 15 تا 16 درصد بوده است که با توجه به مصوبه هیئت دولت به 45 درصد رسید که باعث افزایش بسیار زیاد بودجه جاری شد.

معاون مالی و اداری شهرداری تهران ، انتقادات وارد بر منطبق نبودن هزینه های ثبت شده با ارقام واقعی را این چنین توضیح داد: گزارش عملکرد 9 ماهه 85 بر اساس نظام تعهدی است در حالی که بودجه شهرداری بر اساس نظام بودجه نقدی است و برای اینکه اطلاعات به صورت دقیق ثبت شود ، یک تاخیر زمانی وجود دارد.

پورزرندی با اشاره به اینکه عددهای ارایه شده کاملا درست است و اگر اشکالی وارد است به وسیله حسابرسی شورا بررسی کنید ، گفت: تمام عددها مستند است و ثبت 30 هزار میلیارد تومان اعلان شهرداری وقت بسیاری را می خواهد.

وی ، پرداخت وام ازدواج را از افتخارات شهرداری دانست و افزود: 260 هزار نفر برای وام ثبت نام کردند در حالی که پیش بینی 140 هزار نفر بود و با توجه به 130 میلیارد تومان بودجه اختصاص یافته و 35 میلیارد تومان در سال های گذشته و 19 میلیارد سال 85 و با استفاده از کمک صندوق انصار و تعاونی اعتباری شهر و سیستم بانک توانستیم به تمام افرادی که ثبت نام کرده بودند وام پرداخت شده است.

معاون مالی و اداری شهرداری تهران با اشاره به اینکه اجرای سیستم تعهد در شهرداری نیاز مند زمان است تاکید کرد: برای اینکه سیستم مالی شهرداری تغییر کند تا 6 ماه ابتدای امسال مجبور بودیم هر دو سیستم را همزمان به کار ببریم که باعث مشکلات بسیاری شد.