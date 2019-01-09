برنامه دیدارهای تیم فوتبال امید اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، بازی های گروه سوم مرحله مقدماتی قهرمانی زیر ۲۳ سال آسیا از روز دوم فروردین ماه با حضور تیم های فوتبال امید ایران، عراق ، یمن و ترکمنستان در ورزشگاه پاس قوامین تهران برگزار خواهد شد.

بر این اساس تیم امید ایران روز دوم فروردین سال ۱۳۹۸ نخستین بازی خود را برابر تیم امید ترکمنستان برگزار می کند.

دومین بازی تیم امید روز ۴ فروردین برابر یمن برگزار خواهد شد و شاگردان کرانچار در آخرین بازی این مرحله روز ششم فروردین مقابل تیم امید عراق قرار می گیرند.

برنامه و ساعت برگزاری مسابقات به این شرح است:

دوم فروردین ۱۳۹۸

عراق - یمن ساعت ۱۵:۴۵

ایران - ترکمنستان ۱۸:۴۵

چهارم فروردین

ترکمنستان - عراق ۱۵:۴۵

ایران - یمن ۱۸:۴۵

ششم فروردین

ترکمنستان - یمن ۱۵:۴۵

ایران - عراق ۱۸:۴۵