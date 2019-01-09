پیشکسوتان عرصه هنر استان همدان به جامعه معرفی شوند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان، علیرضا درویش نژاد امروز با حضور در منزل علیرضا ذکاوتی، با این پژوهشگر، محقق و نویسنده پیشکسوت همدانی دیدار و از وی تجلیل کرد.

درویش نژاد در این دیدار گفت: اساتید و پیشکسوتان استان همدان باید به همه جامعه معرفی شوند چراکه ناشناخته ماندن چهره های علمی، فرهنگی و هنری شایسته نیست.

درویش نژاد در خصوص اجرای طرح حمایتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در زمینه چاپ و نشر نیز گفت: امسال ۱۲۰ میلیون تومان برای خرید کتاب و حمایت از نویسندگان، ناشران و چاپخانه‌داران در نظر گرفته شده است.

علیرضا ذکاوتی نیز در این دیدار گفت: برای توسعه فعالیت های حوزه چاپ و نشر، بخش خصوصی باید در این حوزه فعال شود چراکه راه نجات کتاب تقویت بخش خصوصی و حمایت از مولفان و نویسندگان است.

علیرضا ذکاوتی قراگوزلو از پژوهشگران و نویسندگان معاصر است که در چهار دهه گذشته آثار متعددی از او در زمینه ادبیات فارسی و عرفان اسلامی منتشر شده‌است.

وی نقدهای بسیاری بر آثار کلاسیک ایران نوشته، تحقیق و ترجمه کرده‌ و در هر دو رشته ادبیات ابداعی و ادبیات تحقیقی و نیز ترجمه از عربی به فارسی آثار متعددی پدیدآورده‌ است.