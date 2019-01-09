به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، ۱۵ نماینده در نامه ای به رئیس جمهور خواستار آن شدند،تا خدمات درمانی جانبازان و ایثارگران در بنیاد شهید متمرکز شود.

در این نامه آمده است: دولت در حالی به استناد ماده ۱۳ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران از ابتدای ۹۷ رویه منظم بیمه تکمیلی را به دستگاه های اجرایی محول نمود که زیرساخت های آن را تعبیه نکرده است، این موضوع موجب از بین رفتن آرامش روحی و روانی ایثارگران و بازنشستگان شده است، همچنین این موضوع سبب تغییر در درمان ایثارگران و جانبازان در مراکز درمانی شده است.

امضاء کنندگان این نامه تاکید کردند: امروز برای جانبازان و ایثارگران بازنشسته با توجه به وضعیت خاص صندوق های بازنشستگی سردرگمی ایجاد شده است، از این رو به لحاظ شان و مقام والای ایثارگران دستور فرمایید تا خدمات درمانی جانبازان و ایثارگران در بنیاد شهید تمرکز کرده و آنچه از بودجه که قرار است از هر مبلغی در اختیار وزارتخانه ها قرار گیرد به بنیاد شهید داده شود تا سردرگمی و دغدغه آنان مرتفع شود.