شاهد کاهش جرائم در مجموعه نیروهای مسلح هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، احمد فاضلیان پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم معارفه رئیس جدید سازمان قضایی نیروهای مسلح استان البرز، اظهار کرد: اقدام پسندیده سازمان قضایی نیروهای مسلح توجه به پیشگیری و انجام اقدامات در جهت نهادینه شدن این مهم بوده و اقدامات خوبی انجام می‌شود.

وی افزود: در اقدامات سازمان قضایی نیروهای مسلح اقدامان علمی و تخصصی در بعد نظری و عملی انجام‌شده است.

رئیس‌کل دادگستری استان البرز گفت: فقر امروز موجب بسیاری از جرائم می‌شود در کنار این معضل شاهد بروز جرائم مختلف هستیم، به همین دلیل در کل برای جرم که عموماً اقشار آسیب‌پذیر جامعه را درگیر می‌کند باید به دنبال راهکار بود.

فاضلیان بیان کرد: برای مقابله با اعمال مجرمانه باید دنبال راهکار باشیم در این خصوص هزینه اقتصادی و غیراقتصادی هر دو را متقبل می‌شویم تا به نتیجه دست برسیم.

وی ادامه داد: تجربه به ما نشان می‌دهد گاهی یک جرم آثار بلندمدتی در جامعه دارد که در روح و جسم مردم باقی می‌ماند؛ درنتیجه باید به مقوله پیشگیری در برابر جرائم بپردازیم.

رئیس‌کل دادگستری استان البرز گفت: اکنون شاهد کاهش جرائم در مجموعه نیروهای مسلح به دلیل اقدامات پیشگیرانه هستیم به‌گونه‌ای که در مجموعه‌هایی مانند پادگان‌ها آمار حاصل از فعالیت‌های پیشگیرانه زیاد است.

فاضلیان توضیح داد: انتظار داریم نیروهای مسلحی که در ارتباط مستقیم با مردم هستند و امورات مردم را بررسی می‌کنند امور پیشگیرانه را بیشتر موردتوجه قرار دهند.

وی تأکید کرد: جذب نیرو در مجموعه نیروهای مسلح از اهمیت بالایی برخوردار است و در این زمانه باید نخبه گزینی شود.

رئیس‌کل دادگستری استان البرز تصریح کرد: از رویکردهای مهم در خصوص نیروهای مسلح مسئله نظارت‌ها است که باید تقویت شود، در انتصابات دقت شود. تأمین مسائل رفاهی و معیشتی نیروها باید موردتوجه باشد.

فاضلیان گفت: ما اگر شرایط مناسب را برای کارکنان در نظام اسلامی فراهم کرده و به معیشت آن‌ها توجه کنیم به کارکردهای خوبی می‌رسیم.

وی حفظ اقتدار نیروهای مسلح را بااهمیت توصیف کرد و گفت: دفاع از حقوق عامه نیز یکی دیگر از وظایف سازمان قضایی نیروهای مسلح است که باید موردتوجه باشد.